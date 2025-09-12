Трехдневное голосование на губернаторских и муниципальных выборах началось на Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 2,8 тысячи избирательных участков открылись сегодня в Краснодарском крае, где с 12 по 14 сентября проходят выборы губернатора. В Краснодаре и Сочи начаты также выборы депутатов городских собраний.

Как писал "Кавказский узел", 6 июня депутаты заксобрания Кубани утвердили дату выборов губернатора, назначив голосование на 14 сентября. На следующий день краевое отделение КПРФ поддержало идею выдвинуть на эти выборы депутата гордумы Краснодара Александра Сафронова, который был соперником действующего губернатора Вениамина Кондратьева и на выборах 2020 года. В конце июля Сафронов был официально зарегистрирован кандидатом в губернаторы. 10 сентября он заявил о грубых нарушениях в работе нескольких участковых комиссий.

24 марта Владимир Путин поддержал намерение Вениамина Кондратьева баллотироваться на третий губернаторский срок. При этом, обсуждая с губернатором экологические проблемы в Краснодарском крае, Путин не упомянул экокатастрофу в Черном море.

Сегодня в 08:00 мск началось голосование на выборах губернатора Краснодарского края и на муниципальных выборах, сообщил в своем телеграм-канале краевой избирком. "Все избирательные участки открылись вовремя, комиссии приступили к работе. Голосование проходит в течение трёх дней: 12, 13 и 14 сентября 2025 года. Время голосования в помещении комиссии – с 08:00 до 20:00", - говорится в публикации.

В выборной кампании задействованы 64 территориальных и 2842 участковых избирательных комиссий, отмечается в сообщении. "На территории Краснодарского края дополнительно образовано 28 временных избирательных участков, которые развернуты в больницах, следственных изоляторах, воинских частях", - отчитался избирком. По данным на 1 июля, в крае зарегистрировано 4 437 705 избирателей, отметила комиссия.

В Краснодаре, где с 12 по 14 сентября проходят также выборы депутатов гордумы, открылись 389 избирательных участков, сообщила на своем сайте администрация города. "Все избирательные участки оборудованы, обеспечены связью и оргтехникой, видеонаблюдением. На всех дежурят сотрудники полиции", - приводятся в публикации слова председателя ТИК "Центральная" Романа Иващенко.

Коммунист Сафронов заявил о принуждении учителей в Краснодаре участвовать в праймериз Краснодарских учителей накануне выборов в городскую думу принуждают участвовать в праймериз "Единой России", они просят родителей присылать скриншоты о голосовании, заявил депутат от КПРФ Александр Сафронов.

В городе работают 6028 членов избирательных комиссий. "За процессом голосования будут следить 4531 наблюдатель, из них 1007 — от кандидатов, 3136 — от избирательных объединений и 388 от субъектов общественного контроля. На некоторых участках на дежурство заступят сотрудники МЧС и городской Службы спасения. Все участковые избирательные комиссии оснащены средствами видеофиксации и металлодетекторами. 16 участков в краевом центре оборудованы электронными комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ)", - заявила мэрия.

В Сочи также началось голосование на выборах губернатора и депутатов горсобрания, там открылись 243 избирательных участка, сообщила администрация города в своем телеграм-канале.

За ходом голосования следят 1817 наблюдателей

"За ходом голосования следят 1817 наблюдателей от политических партий и зарегистрированных кандидатов. 197 избирательных участков доступны для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Для помощи им организовано дежурство волонтеров. Также до 14:00 14 сентября на участке можно оставить заявку на голосование на дому по состоянию здоровья", - говорится в публикации, под которой, по состоянию на 10.55 мск, не размещено ни одного комментария.

Напомним, на выборы депутатов горсобрания Сочи были зарегистрированы 124 кандидата. Опрошенные в августе "Кавказским узлом" жители города отметили, что в списках кандидатов много иногородних кандидатов, и предположили, что итоги выборов предопределены.

"В горсобрании Сочи всего 50 мест. Зарегистрировали 124 человека. 38 из них от "Единой России". Вот они и займут большинство в местном парламенте. Зачем весь этот цирк с выборами? Остальные места для создания видимости демократии поделят между партиями-обманками... Кстати, выдвинутые кандидаты от известных партий КПРФ и ЛДПР вообще никому не известны, а кандидатов от других партий избиратели в глаза не видели. Все формально", - поделилась мнением, в частности, жительница Сочи Ирина Сомова.