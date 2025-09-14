×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:29, 14 сентября 2025

Наблюдатели заявили о вбросах и ограничении прав на выборах на Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Наблюдатели от КПРФ столкнулись с ограничениями на ряде участков в Краснодарском крае, где проходят муниципальные выборы и выборы губернатора. Они заявили о вбросах и пожаловались на конфликты с членами избирательных комиссий.

Как писал "Кавказский узел", на муниципальных выборах основная интрига - сколько мест получат в городских думах партии-конкуренты "Единой России". Военная операция на Украине, несмотря на регулярные атаки дронов на южные регионы, практически не затрагивалась кандидатами на посты разных уровней, указали аналитики. В Краснодарским крае и Ростовской области кандидаты сообщили о вбросах бюллетеней и фальсификациях при надомном голосовании.

В каких регионах СКФО и ЮФО проходят сентябрьские выборы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Единый день голосования 2025 года на Юге России". Материалы об этих выборах "Кавказский узел" публикует на странице "Выборы-2025: Юг России".

Вечером 13 сентября член избиркома с правом решающего голоса Иван Дубровин сообщил о вбросе бюллетеней на одном из участков в образовательном учреждении в Юбилейном микрорайоне Краснодара. На видео, опубликованном в телеграм-канале "Краснодар ЮМР" он сообщил, что в акт включили 140 бюллетеней, хотя он и наблюдатели видели на участке лишь 98 избирателей.

При этом перепроверить и пересчитать количество подписей за получение бюллетеней комиссия образовательного учреждения отказалась. Дубровин также добавил, что журналы регистрации ему не дали, показывали их самостоятельно и "загораживали плечом, показывая с максимальной скоростью, чтобы это невозможно было зафиксировать". Он написал заявление, аналогичное заявление "за применением физической силы" было написано и на него.

Кандидат в депутаты городской думы Краснодара Виталий Черкасов сообщил в своем телеграм-канале сегодня, что на многих участках в Юбилейном микрорайоне столкнулся с "совершенно необоснованными вопиющими нарушениями закона о выборах". На видео с одного из участков в образовательном учреждении он сообщил, в частности, что места для наблюдателей расположили таким образом, что урны находятся вне их поля зрения, на расстоянии 27 шагов. Он написал заявление. После этого члены избиркома проголосовали за то, чтобы перенести урны для голосования ближе к месту, где находятся места наблюдателей. "Спасибо тем комиссиям, которые, понимая суть претензий и зная закон, готовы исправить недостатки. И места для наблюдателей откорректировать, и урны доопечатать, и откорректировать работу со списками избирателей. Без написания жалоб, съемок видео и противостояния", - написал Черкасов.

Ранее Черкасов рассказал о противостоянии с членом избирательной комиссии на участке в одной из школ. В чем заключался конфликт, он не сообщил. Когда он пытался отдать заявление председателю комиссии, та наотрез отказалась его принимать, заявив, что он не имеет "права тут находиться".

Депутат городской думы Краснодара от КПРФ Александр Сафронов зафиксировал ряд нарушений на участках в Краснодаре. В частности, председатель одного из них заявила наблюдателям, что у них "ограничены права" и они не имеют права заглядывать в списки избирателей.

Также Сафронов заявил, что ТИК Мостовская "вопреки закону и здравому смыслу приняла решение о доступе к системе ГИС "Выборы" для главы района и его замов. Он напомнил, что в помещении ТИК любого района и города есть комната, где стоит компьютер, с которого можно внести данные об итогах голосования. Доступ в комнату и к компьютеру имеют только члены ТИК и IT-специалисты избиркома. "И больше никто, так как если за компьютер в этой комнате сядет кто-то нехороший, то вообще будет неважно, кто и как голосовал на избирательных участках - в компьютер будут введены совсем не те данные, что получили с избирательного участка", - отметил депутат.

Он задался вопросом, зачем в комнату с этим компьютером хотят допустить главу Мостовского района и его заместителей. По словам Сафронова, депутат Госдумы Георгий Камнев направил обращения в ЦИК России по этому случаю.

Также он рассказал о нескольких случаях ограничения прав наблюдателей. В частности, в одной из школ Краснодара наблюдателю хотели запретить снимать процесс голосования, а в Горячем Ключе наблюдателей и кандидата и вовсе выдворили с участка, а внутри остался член комиссии, хотя участок должен быть закрыт и опечатан.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
20:48, 12 сентября 2025
Суд оставил в СИЗО стендапера из Ейска
Военные в суде. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
05:48, 12 сентября 2025
Суд обязал военных выплатить компенсации двум жительницам Ейска за крушение Су-34
03:41, 10 сентября 2025
Приостановлена работа сочинского аэропорта
04:49, 7 сентября 2025
Найден живым пропавший в горах Кубани альпинист
01:21, 6 сентября 2025
Краснодарский центр искусств "Типография" исключен из реестра иноагентов
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Выборы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Единый день голосования 2025 года на Юге России

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Пачки бюллетеней в избирательной урне. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Евгения Федяева от 12.09.25, https://t.me/fedyaev_evgenij/2580.
13 сентября 2025, 19:38
Кандидаты в депутаты на юге России пожаловались на фальсификации

БПЛА над городом. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
13 сентября 2025, 09:33
Здание волгоградской больницы повреждено в результате атаки дрона

Электрик. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
13 сентября 2025, 07:36
Восстановлена подача электричества в дагестанские сёла

Канатная дорога на Эльбрусе. Фото: https://resort-elbrus.ru/
12 сентября 2025, 16:49
Два человека погибли на Эльбрусе из-за аварии на канатной дороге

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше