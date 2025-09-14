Наблюдатели заявили о вбросах и ограничении прав на выборах на Кубани

Наблюдатели от КПРФ столкнулись с ограничениями на ряде участков в Краснодарском крае, где проходят муниципальные выборы и выборы губернатора. Они заявили о вбросах и пожаловались на конфликты с членами избирательных комиссий.

Как писал "Кавказский узел", на муниципальных выборах основная интрига - сколько мест получат в городских думах партии-конкуренты "Единой России". Военная операция на Украине, несмотря на регулярные атаки дронов на южные регионы, практически не затрагивалась кандидатами на посты разных уровней, указали аналитики. В Краснодарским крае и Ростовской области кандидаты сообщили о вбросах бюллетеней и фальсификациях при надомном голосовании.

Вечером 13 сентября член избиркома с правом решающего голоса Иван Дубровин сообщил о вбросе бюллетеней на одном из участков в образовательном учреждении в Юбилейном микрорайоне Краснодара. На видео, опубликованном в телеграм-канале "Краснодар ЮМР" он сообщил, что в акт включили 140 бюллетеней, хотя он и наблюдатели видели на участке лишь 98 избирателей.

При этом перепроверить и пересчитать количество подписей за получение бюллетеней комиссия образовательного учреждения отказалась. Дубровин также добавил, что журналы регистрации ему не дали, показывали их самостоятельно и "загораживали плечом, показывая с максимальной скоростью, чтобы это невозможно было зафиксировать". Он написал заявление, аналогичное заявление "за применением физической силы" было написано и на него.

Кандидат в депутаты городской думы Краснодара Виталий Черкасов сообщил в своем телеграм-канале сегодня, что на многих участках в Юбилейном микрорайоне столкнулся с "совершенно необоснованными вопиющими нарушениями закона о выборах". На видео с одного из участков в образовательном учреждении он сообщил, в частности, что места для наблюдателей расположили таким образом, что урны находятся вне их поля зрения, на расстоянии 27 шагов. Он написал заявление. После этого члены избиркома проголосовали за то, чтобы перенести урны для голосования ближе к месту, где находятся места наблюдателей. "Спасибо тем комиссиям, которые, понимая суть претензий и зная закон, готовы исправить недостатки. И места для наблюдателей откорректировать, и урны доопечатать, и откорректировать работу со списками избирателей. Без написания жалоб, съемок видео и противостояния", - написал Черкасов.

Ранее Черкасов рассказал о противостоянии с членом избирательной комиссии на участке в одной из школ. В чем заключался конфликт, он не сообщил. Когда он пытался отдать заявление председателю комиссии, та наотрез отказалась его принимать, заявив, что он не имеет "права тут находиться".

Депутат городской думы Краснодара от КПРФ Александр Сафронов зафиксировал ряд нарушений на участках в Краснодаре. В частности, председатель одного из них заявила наблюдателям, что у них "ограничены права" и они не имеют права заглядывать в списки избирателей.

Также Сафронов заявил, что ТИК Мостовская "вопреки закону и здравому смыслу приняла решение о доступе к системе ГИС "Выборы" для главы района и его замов. Он напомнил, что в помещении ТИК любого района и города есть комната, где стоит компьютер, с которого можно внести данные об итогах голосования. Доступ в комнату и к компьютеру имеют только члены ТИК и IT-специалисты избиркома. "И больше никто, так как если за компьютер в этой комнате сядет кто-то нехороший, то вообще будет неважно, кто и как голосовал на избирательных участках - в компьютер будут введены совсем не те данные, что получили с избирательного участка", - отметил депутат.

Он задался вопросом, зачем в комнату с этим компьютером хотят допустить главу Мостовского района и его заместителей. По словам Сафронова, депутат Госдумы Георгий Камнев направил обращения в ЦИК России по этому случаю.

Также он рассказал о нескольких случаях ограничения прав наблюдателей. В частности, в одной из школ Краснодара наблюдателю хотели запретить снимать процесс голосования, а в Горячем Ключе наблюдателей и кандидата и вовсе выдворили с участка, а внутри остался член комиссии, хотя участок должен быть закрыт и опечатан.

