Кандидаты в депутаты на юге России пожаловались на фальсификации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Муниципальные выборы проходят на юге России с 12 по 14 сентября, в Ростовской области и Краснодарском крае голосование идет параллельно с выборами губернатора. Кандидаты и партии сообщили о вбросах бюллетеней и фальсификациях при надомном голосовании.

Как писал "Кавказский узел", на муниципальных выборах основная интрига - сколько мест получат в городских думах партии-конкуренты "Единой России". Военная операция на Украине, несмотря на регулярные атаки дронов на южные регионы, практически не затрагивалась кандидатами на посты разных уровней, указали аналитики.

В каких регионах СКФО и ЮФО проходят сентябрьские выборы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Единый день голосования 2025 года на Юге России". Материалы об этих выборах "Кавказский узел" публикует на странице "Выборы-2025: Юг России".

Как следует из данных ЦИК России, в ЮФО 12-14 сентября проходят выборы в муниципалитеты Ростова-на-Дону, Краснодара, Астрахани, Ростова-на-Дону.

Бывший депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев баллотируется в ростовскую гордуму.

Наблюдатели кандидата зафиксировали вброс на участке. На видео, которое приложено к публикации он показал в урне для голосования аккуратно сложенные пачки бюллетеней. "Я уже вызвал полицию, следственную группу, будем разбираться", - написал он вечером 12 сентября в своем Telegram-канале.

Сегодня Федяев сообщил о результатах. "Вызвать смог только полицию, в прокуратуре так никто трубку и не снял. Несмотря на ведение на участке видеофиксации, полиция отказалась запись изымать или просматривать. Более того председатель комиссии Татьяна Кравченко вынесла в неизвестном направлении книги избирателей. На просьбу к полиции вернуть в помещение для голосования книги избирателей и проверить, сколько же проголосовало избирателей по книгам сотрудники ответили отказом", - написал он.

По его словам, он так и не смог добиться изъятия бюллетеней. Сотрудники полиции, заявили, что не видят нарушений. "На участках, где комиссия не фальсифицировала явку, она составила вчера на моих участках в среднем 130-160 человек, на этом участке в результате вброса — 661 человек", - отметил Федяев.

В Ростовской области выбирают депутатов жители Волгодонска, Гуково, Донецка, Зверево, Каменска-Шахтинского, Новочеркасска, Шахт и Куйбышевского района, следует из данных регионального избиркома.

Телеграм-канал "Кубизбирком" распространил видео, на котором полиция не пускает людей на территорию участка в Горячем Ключе, за спинами полицейских стоят три человека с накинутыми на головы куртками, их лиц не видно. Авторы видео утверждают, что это чиновники, которые пришли "поработать с данными". Голос за кадром на видео говорит, что полицейские отпустили людей, лица которых были скрыты куртками, без проверки.

Telegram-канал КПРФ Ростовской области сообщил о странном разрыве при надомном голосовании. Так, на участке 1763 в Железнодорожном района Ростова-на-Дону зафиксированы крайне разные данные по надомному голосованию

"Комиссия ушла в 7:55, ещё до открытия ТИК, и запретила наблюдателям идти вместе. Вернулась с 156 голосами «на дому». Второй обход — и всего 1 голос. При этом за весь день на участок пришло 133 человека. А теперь математика. В акте указано 11,5 часов. Берём условно оптимистичную оценку — 10 минут на одну квартиру (подъём, проход, разговор, оформление). Чтобы обойти 156 квартир, нужно минимум 26 часов. Это в два раза больше заявленного", - говорится в сообщении, к которому приложены фотографии актов о надомном голосовании.

Кандидат в депутаты гордумы Краснодара от КПРФ Анна Ревякина также сообщила о нарушениях при надомном голосовании.

"В первый день избирательные участки 34 избирательного округа приняли в общей сложности 2 385 избирателей, при этом разрыв в интенсивности интересен: один из участков посетили 56 человек, другой вместил аж 646 человек. На надомное голосование выезжали члены УИК и наблюдатели. И вот на что обратили внимание: там где наблюдатель уезжал вместе с урной, возвращалось 6-11 бюллетеней проголосовавших, а там где не выезжал, комиссии удалось собрать 54 голоса за 3 часа. Наш член комиссии с правом решающего голоса тоже ездил с урной сегодня и пояснил, что за 2.5 часа было заполнено всего 8 бюллетеней", - сообщила она в своем Telegram-канале.

К Краснодарском крае, также выбирают депутатов в Сочи, Новороссийске, Анапе, Горячем Ключе, Армавире и в 30 районах края, следует из данных избиркома.

В Сочи на выборы депутатов горсобрания были зарегистрированы 124 кандидата. Опрошенные в августе "Кавказским узлом" жители города отметили, что в списках кандидатов много иногородних, и предположили, что итоги выборов предопределены.

В Астрахани 36 мест в городском собрании — все по одномандатным округам — боролись 165 кандидатов, но в итоговых списках осталось 150. Документы 11 кандидатов не зарегистрировали уже на стадии подачи — трое самовыдвиженцев, пятеро от обкома КПРФ, один представитель «Справедливой России — патриотов — за правду», а также самый опытный в этой группе — представитель «Яблока» Елена Ширяева. Она еще в 2016 году безуспешно баллотировалась от той же партии в областную думу. Еще четверо кандидатов — двое от «СРПзП» и по одному от ЛДПР и КПРФ — выбыли после регистрации. В итоге «Единая Россия» выставила кандидатов во всех округах, ЛДПР и «Новые люди» — в 35, «СРПзП» — в 33, а кандидаты от КПРФ баллотируются только в 12 округах, сообщил 11 сентября "Коммерсант".

ЛДПР в своем Telegram-канале сообщила, что в первый день голосования на горячую линию проекта партии по отслеживанию выборов «Кольчуга» поступило более 2500 звонков из регионов, более 1200 из них от наших кандидатов и наблюдателей.Чаще всего жаловались на подкуп избирателей, нарушения при опечатывании ящиков для голосования, голосование без удостоверения личности.

Астраханское отделение ЛДПР не сообщало на своей странице "ВКонтакте" о конкретных нарушениях, ограничившись лишь призывом сообщать о них на горячую линию.

