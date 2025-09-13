×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:38, 13 сентября 2025

Кандидаты в депутаты на юге России пожаловались на фальсификации

Пачки бюллетеней в избирательной урне. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Евгения Федяева от 12.09.25, https://t.me/fedyaev_evgenij/2580.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Муниципальные выборы проходят на юге России с 12 по 14 сентября, в Ростовской области и Краснодарском крае голосование идет параллельно с выборами губернатора. Кандидаты и партии сообщили о вбросах бюллетеней и фальсификациях при надомном голосовании.

Как писал "Кавказский узел",  на муниципальных выборах основная интрига - сколько мест получат в городских думах партии-конкуренты "Единой России". Военная операция на Украине, несмотря на регулярные атаки дронов на южные регионы, практически не затрагивалась кандидатами на посты разных уровней, указали аналитики.

В каких регионах СКФО и ЮФО проходят сентябрьские выборы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Единый день голосования 2025 года на Юге России". Материалы об этих выборах "Кавказский узел" публикует на странице "Выборы-2025: Юг России".

Как следует из данных ЦИК России, в ЮФО  12-14 сентября проходят выборы в муниципалитеты Ростова-на-Дону, Краснодара, Астрахани, Ростова-на-Дону.

Бывший депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев баллотируется в ростовскую гордуму.

Наблюдатели кандидата зафиксировали вброс на участке. На видео, которое приложено к публикации он показал в урне для голосования аккуратно сложенные пачки бюллетеней. "Я уже вызвал полицию, следственную группу, будем разбираться", - написал он вечером 12 сентября в своем Telegram-канале.

Сегодня Федяев сообщил о результатах. "Вызвать смог только полицию, в прокуратуре так никто трубку и не снял.  Несмотря на ведение на участке видеофиксации, полиция отказалась запись изымать или просматривать.  Более того председатель комиссии Татьяна Кравченко вынесла в неизвестном направлении книги избирателей.  На просьбу к полиции вернуть в помещение для голосования книги избирателей и проверить, сколько же проголосовало избирателей по книгам сотрудники ответили отказом", - написал он.

По его словам, он так и не смог добиться изъятия бюллетеней. Сотрудники полиции, заявили, что не видят нарушений. "На участках, где комиссия не фальсифицировала явку, она составила вчера на моих участках в среднем 130-160 человек, на этом участке в результате вброса — 661 человек", - отметил Федяев.

В Ростовской области выбирают депутатов жители Волгодонска, Гуково, Донецка, Зверево, Каменска-Шахтинского, Новочеркасска, Шахт и Куйбышевского района, следует из данных регионального избиркома.

Телеграм-канал "Кубизбирком" распространил видео, на котором полиция не пускает людей на территорию участка в Горячем Ключе, за спинами полицейских стоят три человека с накинутыми на головы куртками, их лиц не видно. Авторы видео утверждают, что это чиновники, которые пришли "поработать с данными". Голос за кадром на видео говорит, что полицейские отпустили людей, лица которых были скрыты куртками, без проверки.

Telegram-канал КПРФ Ростовской области сообщил о странном разрыве при надомном голосовании. Так, на участке 1763 в Железнодорожном района Ростова-на-Дону зафиксированы крайне разные данные по надомному голосованию 

"Комиссия ушла в 7:55, ещё до открытия ТИК, и запретила наблюдателям идти вместе. Вернулась с 156 голосами «на дому». Второй обход — и всего 1 голос. При этом за весь день на участок пришло 133 человека. А теперь математика. В акте указано 11,5 часов. Берём условно оптимистичную оценку — 10 минут на одну квартиру (подъём, проход, разговор, оформление). Чтобы обойти 156 квартир, нужно минимум 26 часов. Это в два раза больше заявленного", - говорится в сообщении, к которому приложены фотографии актов о надомном голосовании.

Кандидат в депутаты гордумы Краснодара от КПРФ Анна Ревякина также сообщила  о нарушениях при надомном голосовании. 

"В первый день избирательные участки 34 избирательного округа приняли в общей сложности 2 385 избирателей, при этом разрыв в интенсивности интересен: один из участков посетили  56 человек, другой вместил аж 646 человек. На надомное голосование выезжали члены УИК и наблюдатели. И вот на что обратили внимание:  там где наблюдатель уезжал вместе с урной, возвращалось 6-11 бюллетеней проголосовавших, а там где не выезжал, комиссии удалось собрать 54 голоса за 3 часа.  Наш член комиссии с правом решающего голоса тоже ездил с урной сегодня и пояснил, что за  2.5 часа было заполнено всего 8 бюллетеней", - сообщила она в своем Telegram-канале.

К Краснодарском крае, также выбирают депутатов в Сочи, Новороссийске, Анапе, Горячем Ключе, Армавире и в 30 районах края, следует из данных избиркома.

В Сочи на выборы депутатов горсобрания были зарегистрированы 124 кандидата. Опрошенные в августе "Кавказским узлом" жители города отметили, что в списках кандидатов много иногородних, и предположили, что итоги выборов предопределены.

В Астрахани  36 мест в городском собрании — все по одномандатным округам — боролись 165 кандидатов, но в итоговых списках осталось 150. Документы 11 кандидатов не зарегистрировали уже на стадии подачи — трое самовыдвиженцев, пятеро от обкома КПРФ, один представитель «Справедливой России — патриотов — за правду», а также самый опытный в этой группе — представитель «Яблока» Елена Ширяева. Она еще в 2016 году безуспешно баллотировалась от той же партии в областную думу. Еще четверо кандидатов — двое от «СРПзП» и по одному от ЛДПР и КПРФ — выбыли после регистрации. В итоге «Единая Россия» выставила кандидатов во всех округах, ЛДПР и «Новые люди» — в 35, «СРПзП» — в 33, а кандидаты от КПРФ баллотируются только в 12 округах, сообщил 11 сентября "Коммерсант".

ЛДПР в своем Telegram-канале сообщила, что в первый день голосования на горячую линию проекта партии по отслеживанию выборов «Кольчуга» поступило более 2500 звонков из регионов, более 1200 из них от наших кандидатов и наблюдателей.Чаще всего жаловались на подкуп избирателей, нарушения при опечатывании ящиков для голосования, голосование без удостоверения личности.

Астраханское отделение ЛДПР не сообщало на своей странице "ВКонтакте" о конкретных нарушениях, ограничившись лишь призывом сообщать о них на горячую линию.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Российские военные. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/53966
12:53, 7 сентября 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 7350
Российский боец. Скриншот фото Минобороны России от 28.08.25, https://t.me/mod_russia/55982
17:56, 30 августа 2025
Более 7300 бойцов с юга России официально признаны убитыми в зоне СВО
Российские военные. Кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/39323
22:55, 19 августа 2025
Признанные человеческие потери юга России на Украине превысили 7250
Российские бойцы. Скриншот фото Минобороны России от 13.08.25, https://t.me/mod_russia/55508.
10:15, 16 августа 2025
Власти признали убитыми более 7200 бойцов с юга России
Российский военный. Кадр видео Минобороны России, https://t.me/mod_russia/39882
03:56, 7 августа 2025
Признанные потери юга России на Украине достигли 7150
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
19:17, 29 января 2025
Ветер с Апшерона
7
Лежите в шезлонгах и не упадете с большой высоты
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Справочник
Выборы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Единый день голосования 2025 года на Юге России

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
19:17, 29 января 2025
Ветер с Апшерона
7
Лежите в шезлонгах и не упадете с большой высоты
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:09, 24 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
"Детская свадьба" в Астрахани и как быть с цыганами, которым закон не писан?
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
БПЛА над городом. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
13 сентября 2025, 09:33
Здание волгоградской больницы повреждено в результате атаки дрона

Электрик. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
13 сентября 2025, 07:36
Восстановлена подача электричества в дагестанские сёла

Канатная дорога на Эльбрусе. Фото: https://resort-elbrus.ru/
12 сентября 2025, 16:49
Два человека погибли на Эльбрусе из-за аварии на канатной дороге

Женщина с буклетами о голосовании на выборах губернатора Ростовской области. 12 сентября 2025 г. Фото: Избирком Ростовской области
12 сентября 2025, 14:58
Половина дистанционно зарегистрированных избирателей проголосовала в Ростовской области

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше