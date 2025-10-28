×

Кавказский узел

Лента новостей
11:12, 28 октября 2025

Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 7800

Спецоперация на Украине. Скриншот видео: Минобороны России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее 3857 бойцов из СКФО и 3943 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", к 22 октября представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 7750 бойцов с юга России: 3833 из СКФО и 3917 из ЮФО.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен в рамках действующих законов и на основании данных, озвученных чиновниками - от губернатора до главы села, а также представителями силовых структур.

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/
13:50 22.10.2025
Статистика СВО: для юга России потери растут
С начала проведения СВО власти и силовики сообщают о гибели жителей краев и областей юга России, а также республик Северного Кавказа. “Кавказский узел” ведет общую статистику потерь по регионам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, основанную на официальных данных.

По данным "Кавказского узла", к 28 октября представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 7800 бойцов с юга России: 3857 - из СКФО и 3943 - из ЮФО.

Больше всего убитых по-прежнему приходится на Дагестан - 1621. Также подтверждена смерть 831 бойца из Ставропольского края, 497 - из Северной Осетии, 311 - из Кабардино-Балкарии , 250 - из Чечни , 174 - из Карачаево-Черкесии и 173 - из Ингушетии.

Среди регионов ЮФО наибольшее число убитых (1454) приходится на Волгоградскую область. Также признаны убитыми 784 бойца из Краснодарского края, 758 - из Ростовской области, 636 - из Астраханской области, 184 - из Калмыкии и 127 - из Адыгеи.

Отметим, что реальные потери среди северокавказских силовиков могут быть значительно выше официально признанных. Эта ситуация характерна для всех регионов СКФО, но особенно актуальна для Чечни. Кадыров в феврале 2023 года призвал руководителей регионов не разглашать число убитых. "Не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Пишут все в мельчайших подробностях и деталях... Не надо манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком-то регионе погибло столько-то, а в другом - столько", - заявил он.

Напомним, первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов, в том числе из Краснодарского края.

Автор: "Кавказский узел"

