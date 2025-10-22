Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 7750

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее 3833 бойцов из СКФО и 3917 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен в рамках действующих законов и на основании данных, озвученных чиновниками - от губернатора до главы села, а также представителями силовых структур. Следует учитывать, что реальные потери среди северокавказских силовиков могут быть сильно выше официально признанных. Эта ситуация характерна для всех регионов округа, но особенно актуальна для Чечни. Кадыров в феврале 2023 года публично призвал руководителей регионов не разглашать число убитых.

По данным "Кавказского узла", к 22 октября представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 7750 бойцов с юга России: 3833 - из СКФО и 3917 - из ЮФО.

Больше всего убитых по-прежнему приходится на Дагестан – 1602. Также подтверждена смерть 830 бойцов из Ставропольского края, 496 – из Северной Осетии, 308 – из Кабардино-Балкарии 1 , 250 – из Чечни 2 , 174 – из Карачаево-Черкесии и 173 – из Ингушетии.

Среди регионов ЮФО наибольшее число убитых (1442) приходится на Волгоградскую область. Также признаны убитыми 783 бойца из Краснодарского края, 753 – из Ростовской области, 635 – из Астраханской области, 180 – из Калмыкии и 124 – из Адыгеи.

Напомним, первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

