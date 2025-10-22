×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
11:32, 22 октября 2025

Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 7750

Военная операция на Украине. Фото: Минобороны РФ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее 3833 бойцов из СКФО и 3917 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", к 17 октября представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 7700 бойцов с юга России: 3823 - из СКФО и 3877 - из ЮФО.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен в рамках действующих законов и на основании данных, озвученных чиновниками - от губернатора до главы села, а также представителями силовых структур. Следует учитывать, что реальные потери среди северокавказских силовиков могут быть сильно выше официально признанных. Эта ситуация характерна для всех регионов округа, но особенно актуальна для Чечни. Кадыров в феврале 2023 года публично призвал руководителей регионов не разглашать число убитых.

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

По данным "Кавказского узла", к 22 октября представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 7750 бойцов с юга России: 3833 - из СКФО и 3917 - из ЮФО.

Больше всего убитых по-прежнему приходится на Дагестан – 1602. Также подтверждена смерть 830 бойцов из Ставропольского края, 496 – из Северной Осетии, 308 – из Кабардино-Балкарии , 250 – из Чечни , 174 – из Карачаево-Черкесии и 173 – из Ингушетии.

Среди регионов ЮФО наибольшее число убитых (1442) приходится на Волгоградскую область. Также признаны убитыми 783 бойца из Краснодарского края, 753 – из Ростовской области, 635 – из Астраханской области, 180 – из Калмыкии и 124 – из Адыгеи.

Военные инженеры укрываются от взрыва. Фото: сайт Минобороны РФ В СВО за 2 года погибло северокавказских силовиков уже в 4 раза больше, чем в конфликте на Северном Кавказе за последние 12 лет

Напомним, первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов, в том числе из Краснодарского края.

Автор: "Кавказский узел"

