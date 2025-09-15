Кондратьев в третий раз победил на выборах губернатора Кубани

Действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев победил на выборах главы региона, набрав 83,17% голосов после подсчета 100% протоколов.

Как писал "Кавказский узел", вечером 14 сентября, по данным подсчетов первых бюллетеней, на выборах в Краснодарском крае со значительным отрывом от остальных кандидатов лидировал действующий губернатор. Участковым комиссиям удалось подсчитать бюллетени меньше чем за полчаса, возмутился соперник Кондратьева кандидат от КПРФ Александр Сафронов. В своем Telegram-канале он назвал победу Кондратьева "нарисованной", приведя примеры нарушений на выборах, зафиксированных наблюдателями от партии.

Действующий глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев (от партии "Единая Россия") побеждает на выборах губернатора региона с 83,17% голосов по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных, опубликованных ЦИК. За Кондратьева проголосовали более 2,55 миллиона жителей региона.

На втором месте по итогам обработки протоколов — кандидат от КПРФ Александр Сафронов. Свои голоса за него отдали 8,56% избирателей или 262 тысяч человек. Иван Тутушкин, выдвинутый ЛДПР, получил 4,51% голосов избирателей (138 тысяч человек). На четвертом месте Денис Хмелевский, представляющий партию «Справедливая Россия — патриоты — за правду» с 3,01% голосов (92,3 тысяч человек).

По информации пресс-службы региональной избирательной комиссии, на 18 часов 14 сентября явка на выборах губернатора составила 65,8%, отмечает «Интерфакс».

Вениамин Кондратьев был назначен врио губернатора Краснодарского края в апреле 2015 года по указу президента России Владимира Путина. В сентябре 2015 года Кондратьев победил на выборах главы региона с 83,64% голосов. В 2020 году был переизбран с результатом 82,97%.

Отметим, что врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь также победил на выборах, набрав 81,25% голосов.

