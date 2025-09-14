ЦИК озвучил данные о лидерстве Кондратьева и Слюсаря на выборах губернаторов

По данным подсчетов первых бюллетеней, на выборах в Краснодарском крае и Ростовской области со значительным отрывом от остальных кандидатов лидируют действующие губернаторы. Участковым комиссиям удалось подсчитать бюллетени меньше чем за полчаса, возмутился соперник Кондратьева кандидат от КПРФ Александр Сафронов.

Как писал "Кавказский узел", муниципальные выборы проходят на юге России с 12 по 14 сентября, в Ростовской области и Краснодарском крае голосование идет параллельно с выборами губернатора. Кандидаты и партии сообщили о вбросах бюллетеней и фальсификациях при надомном голосовании. За первые два дня выборов активность на губернаторских выборах на Кубани и Ростовской области выше, чем на муниципальных, там же зафиксированы множественные нарушения.

Центризбирком отчитался о первых результатах губернаторских выборов.

Действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает на выборах в регионе 77,07% голосов по итогам обработки первых 0,73% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от КПРФ, секретарь комитета краевого отделения партии Александр Сафронов набирает 11,27% голосов, председатель комитета законодательного собрания региона по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта, дорожного хозяйства и связи, выдвинутый ЛДПР, Иван Тутушкин - 6,72%. Кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", зампред комитета заксобрания области по земельным и имущественным отношениям Денис Хмелевской получает 3,77% голосов избирателей, сообщил сегодня ТАСС.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 96,33% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,47% протоколов. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает представитель КПРФ Евгений Бессонов – 1,24% голосов, третьим идет Денис Фраш (ЛДПР) – 0,84%, передает РИА "Новости".

Александр Сафронов в своем Telegram-канале назвал победу Кондратьев "нарисованной". Он опубликовал протоколы участковых избирательных комиссий, которым удалось посчитать голоса буквально за полчаса и меньше. "Вот так куется "победа" Вениамина Кондратьева и провластных кандидатов на Кубани. Обратите внимание на время заполнения протоколов: за полчаса комиссии уже протокол итоговый выписывают. УИК 3917 вообще за 13 минут посчитался", - отметил он, подчеркнув, что подсчет голосов - сложная и длительная процедура.

Он также сообщил, что на УИК №1007 в Горячем Ключе, наблюдателям не дают нормально фиксировать процедуру подсчёта. Их принудительно отсадили в дальний угол помещения, мешая вести видеосъёмку. Что-либо увидеть с такого расстояния просто невозможно.

Наблюдателя с УИК №2718 в Курганинском районе убрали с участка силовым путём — сотрудники полиции увезли его в отделение для опроса, а участок остался без наблюдения.

На УИК 6120 в Краснодаре кандидат Надежда Гурова призывает комиссию (безуспешно) соблюдать правила при подсчете голосов, но комиссия в соседней комнате устроила штаб и там производит подсчет по книгам и работает с документами, следует из опубликованного Сафроновым видео.

