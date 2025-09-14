×

Скачайте приложение — работает без VPN!
20:24, 14 сентября 2025

Избирательные участки на юге России закрылись на фоне сообщений о нарушениях

Избирательный участок. Скриншот фото из Telegram-канала Избиркома Кубани от 14.09.25, https://t.me/izbirkomkuban/3252

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На избирательных участках, расположенных на юге России, закончилось голосование, избиратели выбирали губернаторов, депутатов городских и районных советов. За первые два дня выборов активность на губернаторских выборах на Кубани и Ростовской области  выше, чем на муниципальных, там же зафиксированы множественные нарушения.

Как писал "Кавказский узел", муниципальные выборы проходят на юге России с 12 по 14 сентября, в Ростовской области и Краснодарском крае голосование идет параллельно с выборами губернатора. Кандидаты и партии сообщили о вбросах бюллетеней и фальсификациях при надомном голосовании.

В каких регионах СКФО и ЮФО проходят сентябрьские выборы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Единый день голосования 2025 года на юге России". Материалы об этих выборах "Кавказский узел" публикует на странице "Выборы-2025: юг России".

В 20.00 мск закрылись избирательные участки в регионах юга России, где проходили выборы разных уровней, следует из сообщений избиркомов регионов.

Доктор политических наук, один из основателей Центра исследований политической культуры России Сергей Обухов проанализировал итоги двух дней выборов.

Средняя явка на выборах губернаторов по России составила - 37,12%. Регионы юга России показали более высокую явку - в Ростовской области - 43,75% избирателей, на Кубани - 53, 61%. 

Махачкала выбилась в лидеры по России по числу избирателей, проголосовавших за два дня на выборах депутатов горсобраний столиц регионов - 52,83%, в Ростове-на-Дону явка 28,97%, в Краснодаре - 28, 55%, в Астрахани - 16,77%.

Среди типичных нарушений аналитик выделил массовый подкуп избирателей, в частности, указав в качестве примера Краснодарский край, там же отмечены манипуляции с переносными урнами и надомным голосованием: отказ в допуске наблюдателей, голосование за умерших, несоответствие подписей и бюллетеней и вмешательство в работу комиссий. В Ростовской области зафиксированы вбросы, расхождения между списками и данными в ГАС "Выборы", ночные манипуляции с урнами. "Нарушения носят системный характер, а не являются единичными случаями. Наиболее грубые нарушения зафиксированы в Краснодарском крае", - указал он. 

В Ростовской области на избирательном участке 2018 Советского района города Ростова-на-Дону по итогам голосования 13 сентября озвучили цифру 275 человек, передав эту информацию в систему ГАС "Выборы", однако, по данным наблюдателей, на участке было на 200 меньше голосов. Председатель комиссии не смог объяснить почему цифры разнятся на 200 человек. По данным наблюдателей, председатель пыталась передать члену УИК конверт с денежными купюрами, чтобы исправить ошибку. Написано заявление в полицию и ФСБ о попытке дачи взятки, сообщило ростовское областное отделение КПРФ в своем Telegram-канале.

В Анапе на  участке 2018, когда избиратель  Екатерина Евгеньевна пришла голосовать, то выяснилось, что за нее уже кто-то расписался. Это явный признак фальсификаций на этом избирательном участке, сообщил в своем Telegram-канале блогер Макс Анапский.

Материалы об этих выборах "Кавказский узел" публикует на странице "Выборы-2025: юг России".

Автор: "Кавказский узел"

