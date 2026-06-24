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07:17, 24 июня 2026

ЦИК отказал членам избиркомов Кубани в отмене многодневного голосования

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Члены избиркомов Краснодарского края в коллективном письме призвали ЦИК России провести выборы в Государственную Думу в течении одного дня из-за высоких рисков ночных фальсификаций. В ответ ЦИК заявил, что в их обращении нет фактов о фальсификациях из-за многодневного голосования.

Как писал "Кавказский узел", на губернаторских и муниципальных выборах 2025 года в Краснодарском крае наблюдатели от КПРФ зафиксировали нарушения. Телеграм-канал "Кубизбирком" распространил видео, на котором полиция не пускала людей на территорию участка в Горячем Ключе. Кандидат в депутаты гордумы Краснодара от КПРФ Анна Ревякина также сообщила  о нарушениях при надомном голосовании. С одного из участков 13 сентября 2025 года силой выдворили наблюдателей и кандидата, а внутри остался член комиссии, хотя участок должен быть закрыт и опечатан. Также сообщалось, что на участке 1007 в Горячем Ключе наблюдателю от КПРФ запретили фиксировать подсчет голосов.

ЦИК России прислал ответ на коллективное обращение членов избирательных комиссий Краснодарского края с просьбой не вводить трëхдневку на выборах в Государственную Думу в сентябре из-за вероятных ночных фальсификаций, сообщил сегодня Telegram-канал о деятельности избирательных комиссий Кубани "Кубизбирком", опубликовав письмо избирательной комиссии от 22 июня.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев в официальном письме ответил авторам, что в их обращении нет фактов о фальсификациях из-за многодневного голосования, которые можно было бы проверить.

Согласно решению Центральной избирательной комиссии РФ, выборы в Госдуму в 2026-м году пройдут в течение трех дней - с 18 по 20 сентября. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, многодневный формат голосования не только удобен избирателям, но и является важнейшим элементом безопасности. Путин подписал указ о назначении единого дня голосования на 20 сентября, передало РИА "Новости".

Также Николай Булаев отметил, что многодневное голосование эффективно и востребовано, что подтверждается результатами соцопросов. А процедура голосования не дает сфальсифицировать результат. ЦИК считает бездоказательной информацию о нарушениях, возникающих при ночном хранении бюллетеней при трëхдневном голосовании, сказано в письме.

Ранее, члены избиркомов Краснодарского края призвали не вводить многодневное голосование на выборах в Госдуму в сентябре. Активисты отметили, что это нагружает бюджет и членов комиссий, а хранение бюллетеней ночью на избирательных участках несет риск фальсификаций. Коллективное обращение к главе Центризбиркома Элле Памфиловой инициировал депутат Думы Краснодара от КПРФ Александр Сафронов. Первые подписи он передал в ведомство 25 мая, сообщил сам Сафронов в своем Telegram-канале.

"Передал коллективное обращение от членов избирательных комиссий Кубани к Элле Памфиловой с требованием прекратить практику многодневного голосования и провести выборы в Госдуму в течении одного дня. Потому что многодневка - это ночёвка бюллетеней без нормального контроля наблюдателей, это сейф-пакеты, которые легко вскрыть и огромные риски фальсификаций", - заявил он после передачи коллективного обращения в ЦИК России.

Кроме того, по мнению авторов обращения, многодневные голосования - это колоссальные затраты бюджета, ночные проникновения на избирательные участки, аномальные результаты в пользу "Единой России". "Честные выборы - это когда человек пришел на участок, опустил бюллетень в урну и его сразу посчитали. Нам нужные честные выборы, а не трехдневный марафон по фальсификации от "жуликов и воров", - сказал Сафронов.

"Кавказский узел" также писал, что Президиум Контрольно-ревизионной комиссии КПРФ по Краснодарскому краю исключил из членов партии главу сочинского отделения Инну Пагаеву. Она направила обращение к лидеру партии и в Центральный комитет партии, потребовав признать незаконность решения. Коммунисты уверены, что таким образом ведется "зачистка рядов" перед выборами.

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Автор: Кавказский узел

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