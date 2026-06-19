Коммунисты из Сочи связали давление на старожилов партии с договоренностями с властями

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Президиум Контрольно-ревизионной комиссии КПРФ по Краснодарскому краю исключил из членов партии главу сочинского отделения Инну Пагаеву. Она направила обращение к лидеру партии и в Центральный комитет партии, потребовав признать незаконность решения. Коммунисты уверены, что таким образом ведется "зачистка рядов" перед выборами.

Как писал "Кавказский узел", группа сочинских коммунистов избрала Инну Пагаеву своим лидером, однако часть их однопартийцев с таким решением не согласилась. Краевой орган КПРФ признал решение недействительным. В итоге в рядах сочинских коммунистов произошел раскол, фактически действуют два руководящих центра.

Давление на оппозицию в отделении горкома КПРФ Сочи накануне выборов, завершилось исключением из партии лидера местного отделения Инны Пагаевой.

18 июня секретарь сочинского горкома КПРФ Инна Пагаева, избранная большинством сочинских коммунистов, получила из крайкома КПРФ решение о своем исключении из партии и направила апелляционную жалобу в Москву. Об этом она сообщила корреспонденту "Кавказского узла".

Краевое отделение КПРФ обвинило Пагаеву в дестабилизации

Согласно официальному Постановлению Президиума Контрольно-ревизионной комиссии (КРК) Краснодарского краевого отделения КПРФ от 11 июня 2026 года, наказание в виде выговора было признано «необоснованно мягким» и несоответствующим тяжести проступков. В документе, подписанном председателем комиссии Евгением Ращепкиным и заместителем председателя Анастасией Кожушковой (копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла"), утверждается, что Пагаева допустила «грубые, оскорбительные высказывания в адрес товарищей по партии, самовольное снятие с выборов после регистрации, дезорганизацию работы партийных органов, а также действия, направленные на срыв отчетно-выборной Конференции, давление на делегатов <...> неподчинение Президиуму и Председательствующим, организация "групповщины"».

Краевое руководство настаивает, что действия Пагаевой нанесли «существенный ущерб политической и организационной деятельности Сочинского городского отделения КПРФ, его авторитету». Аналогичные формулировки использовались и при исключении адлерского активиста Маркара Маркаряна.

Пагаева заявила о нелегитимности КРК КПРФ Кубани

Исключенные активисты перевели конфликт в правовую плоскость. В жалобе лидеру КПРФ Зюганову и в Центральную Контрольно-ревизионную комиссию (ЦКРК) КПРФ (копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла") Инна Пагаева аргументировала незаконность действий кубанского руководства прямым нарушением партийного Устава.

В своей жалобе Пагаева указывает:

«В соответствии с п. 2.11 Устава КПРФ, КРК и её Президиум не входят в перечень органов, уполномоченных принимать решения об исключении из партии. Такое право закреплено исключительно за общим собранием первичного отделения, Бюро Комитета местного/регионального отделения или Президиумом ЦК КПРФ. Я являюсь Секретарем Сочинского горкома КПРФ и членом выборного партийного органа. Согласно п. 2.11 Устава, решение в отношении члена выборного органа может быть принято исключительно соответствующим Пленумом или вышестоящего Бюро Комитета (Бюро Краснодарского крайкома), но никак не контрольным органом. Решение вынесено единолично председателем КРК без обсуждения в надлежащих инстанциях, что лишило меня законного права на защиту и дачу объяснений", - указала она, призвав признать решение КРК Краснодарского края незаконным, не имеющим юридической силы и подтвердить ее статус секретаря Сочинского горкома.

Сочинские коммунисты ждут реакции Центрального Комитета партии

Параллельно сочинские коммунисты 17 июня подписали «Открытое обращение» большинства делегатов конференции. Оно содержит прямые обвинения краевой номенклатуры в предательстве интересов левого движения ради личных выгод.

Разгром Сочинского актива связан со стремлением краевого руководства согласовать с органами исполнительной власти лояльные и соглашательские кандидатуры как на муниципальные выборы в Городское собрание Сочи, так и на выборы депутатов ГосДумы

Более трех десятков коммунистов Сочи подписались под обращением к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. По их мнению, вмешательство Краснодарского крайкома в работу Сочинского отделения и массовое исключение партийного актива имеет целью слияние с партией власти накануне выборов в сентябре 2026 года.

«Разгром Сочинского актива связан со стремлением краевого руководства согласовать с органами исполнительной власти лояльные и соглашательские кандидатуры как на муниципальные выборы в Городское собрание Сочи, так и на выборы депутатов ГосДумы ФС РФ, пожертвовав позициями партии ради личных договоренностей», - говорится в обращении (копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла").

По мнению авторов обращения, группа Жиронкина действует «исключительно в интересах политических оппонентов КПРФ», что ведет к деморализации рядовых членов.

Сочинский актив требует от руководства XIX Съезда КПРФ «назначить независимую комиссию ЦК из Москвы для проверки превышения полномочий руководством Краснодарского крайкома; отменить незаконные решения об исключении сочинских активистов и восстановить их в партии с сохранением стажа; признать нелегитимными кадровые назначения группы Жиронкина и провести новые честные внутрипартийные выборы руководства.»

Сочинские коммунисты считают, что реакция ЦК КПРФ на открытое письмо будет «лакмусовой бумажкой» накануне выборов: какой именно позиции придерживается сам лидер КПРФ Зюганов и его окружение.

Коммунисты уверены в продолжении репрессий в региональном отделении

Активисты указывают, что кадровый разгром Сочинского отделения начался не сегодня. Согласно открытым заявлениям партийцев, преследование несогласных началось еще около 10 лет назад и закончились травлей и затем лишением полномочий избранного лидера сочинских коммунистов Игоря Васильева, исключением из партии его самого и его соратников.

Активный член КПРФ Сергей Берносовский, который подписал открытое письмо, привел хронологию событий.

По его словам, в сентябре 2025 года на муниципальных выборах депутатами Городского собрания Сочи по согласованию с властями избираются Владислав Жиронкин и Сергей Баскаков — "не имеющие партийного стажа" и не пользующиеся авторитетом у местных коммунистов. Параллельно с этим из партии неправомерно исключаются десятки наиболее преданных делу активистов, а списки горотделения искусственно заполняются «мертвыми душами» (до 40% от общего состава).

17 апреля 2026 года бюро Сочинского городского отделения КПРФ возбудило персональное дело в отношении секретаря горкома Инны Пагаевой, избранной большинством местных коммунистов.

16 мая 2026 года в ходе XXIX отчётно-выборной конференции Сочинского отделения КПРФ при оглашении протокола счетной комиссии по требованию секретаря Краснодарского крайкома Александра Сафронова из списков уже избранного городского комитета были вычеркнуты законно избранные члены первичных отделений. В ответ на сопротивление актива переизбранное, нелегитимное бюро горкома начинает репрессивные меры, рассказал Берносовский.

24 мая 2026 года сторонники Пагаевой пытались провести второй этап конференции, но мероприятие было сорвано.

2 июня 2026 года первичное партийное отделение № 2 «Голубые дали» вынесло члену Комитета Сочинского отделения Маркару Маркаряну взыскание в виде строгого выговора. В тот же день председатель Контрольно-ревизионной комиссии Сочинского отделения направил жалобу в Краснодар с требованием ужесточить наказание.

5 июня президиум Контрольно-ревизионной комиссии (КРК) Краснодарского крайкома под председательством Евгения Ращепкина отменил решение первичного отделения и исключил Маркара Маркаряна из КПРФ, обвинив его в «систематическом невыполнении обязанностей» и «физической агрессии» в отношении первого секретаря горкома Жиронкина.

6 июня 2026 года бюро Сочинского горотделения вынесло Инне Пагаевой взыскание в виде «строгого выговора», а 8 июня секретарь горкома Сергей Баскаков направил заявление в краевую КРК, требуя пересмотреть наказание Пагаевой на более жесткое. Уже 11 июня президиум КРК Краснодарского краевого отделения КПРФ изменил «строгий выговор» Пагаевой на крайнюю меру — исключение из рядов КПРФ.

В списках на аналогичную «зачистку» регионального руководства находятся еще около пары десятков местных коммунистов, активно выступивших против фактического слияния местной верхушки КПРФ с партией власти, пояснил Сергей Берносовский .