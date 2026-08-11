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23:03, 11 августа 2026

Дело о перестрелке у школы в Дагестане дошло до суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пять обвиняемых, которые в октябре 2025 года стреляли возле школы в селе Унцукуль по местным жителям, предстанут перед судом.

Как писал "Кавказский узел", перестрелка с участием шести человек произошла у школы в селе Унцукуль в октябре прошлого года, три человека были госпитализированы с ранениями.

По данным источников, несколько местных жителей решили выяснить старый конфликт и пришли к знакомому, который живет близ школы. Разговор быстро перерос в драку, после чего началась стрельба из травматических пистолетов. Выстрелы переполошили жителей: многие подумали, что стрельба ведётся прямо в школе. В результате пострадали трое взрослых. Дети не пострадали. Все участники конфликта были задержаны.

Следователи в Дагестане завершили расследование уголовного дела пятерых местных жителей, обвиняемых в покушении на убийство двух и более лиц, незаконном приобретении и ношении оружия и хулиганстве, сообщил сегодня Следком региона в Telegram-канале.

По версии следствия, в октябре 2025 года обвиняемые, находясь вблизи школы в селе Унцукуль, открыли огонь из огнестрельного оружия в трех местных жителей. После того, как потерпевшие с ранениями были доставлены в районную больницу, обвиняемые продолжили стрелять уже на территории медицинского учреждения.

"Довести свой преступный умысел до конца и лишить потерпевших жизни обвиняемые не смогли по независящим от них обстоятельствам - в связи с оказанным потерпевшими активным сопротивлением и своевременным оказанием им медицинской помощи", - говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. После этого дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

"Кавказский узел" также писал, что в конце июня на территории бывшей школы в поселке Тарки произошла перестрелка, в результате которой был убит один из ее участников, двое ранены. Были заключены под стражу два фигуранта уголовного дела, возбужденного по факту конфликта.

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Автор: Кавказский узел

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