Дело о перестрелке у школы в Дагестане дошло до суда
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Пять обвиняемых, которые в октябре 2025 года стреляли возле школы в селе Унцукуль по местным жителям, предстанут перед судом.
Как писал "Кавказский узел", перестрелка с участием шести человек произошла у школы в селе Унцукуль в октябре прошлого года, три человека были госпитализированы с ранениями.
По данным источников, несколько местных жителей решили выяснить старый конфликт и пришли к знакомому, который живет близ школы. Разговор быстро перерос в драку, после чего началась стрельба из травматических пистолетов. Выстрелы переполошили жителей: многие подумали, что стрельба ведётся прямо в школе. В результате пострадали трое взрослых. Дети не пострадали. Все участники конфликта были задержаны.
Следователи в Дагестане завершили расследование уголовного дела пятерых местных жителей, обвиняемых в покушении на убийство двух и более лиц, незаконном приобретении и ношении оружия и хулиганстве, сообщил сегодня Следком региона в Telegram-канале.
По версии следствия, в октябре 2025 года обвиняемые, находясь вблизи школы в селе Унцукуль, открыли огонь из огнестрельного оружия в трех местных жителей. После того, как потерпевшие с ранениями были доставлены в районную больницу, обвиняемые продолжили стрелять уже на территории медицинского учреждения.
"Довести свой преступный умысел до конца и лишить потерпевших жизни обвиняемые не смогли по независящим от них обстоятельствам - в связи с оказанным потерпевшими активным сопротивлением и своевременным оказанием им медицинской помощи", - говорится в сообщении ведомства.
Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. После этого дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
"Кавказский узел" также писал, что в конце июня на территории бывшей школы в поселке Тарки произошла перестрелка, в результате которой был убит один из ее участников, двое ранены. Были заключены под стражу два фигуранта уголовного дела, возбужденного по факту конфликта.
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