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15:31, 11 августа 2026

Видео похищения девушки в Дагестане вызвало споры в соцсети

Мужчина похищает девушку. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дискуссию в соцсети вызвал видеоролик о предполагаемом похищении девушки в Каспийске. Мнения пользователей разделились: одни возложили ответственность на саму девушку из-за ее нахождения на улице ночью, другие раскритиковали очевидцев, которые не пришли ей на помощь.

Как информировал "Кавказский узел", в Дагестане похитители невест неоднократно пытались избежать ответственности. Так, 24 марта 2024 года стало известно, что Советский районный суд Махачкалы прекратил уголовное дело в отношении местного жителя Гаджимурада Гаджимурадова, обвиненного в похищении знакомой. По версии следствия, он приехал в магазин косметики, где работала девушка, и угрозами заставил ее уехать с ним. Позднее автомобиль остановили силовики и освободили похищенную. Гаджимурадов признал вину и принес потерпевшей извинения. Ему грозило до пяти лет лишения свободы, однако суд назначил ему штраф в пять тысяч рублей.

Похищения невест в Дагестане практически прекратились, так как и общество, и религиозные организации их осуждают, отметили опрошенные ранее "Кавказским узлом" аналитики. Журналист Милрад Фатуллаев указал, что еще недавно практиковались так называемые "псевдопохищения", когда у семьи не было возможности оплатить роскошную свадьбу, положенную по местным неписанным правилам. "Тогда по обоюдному согласию сторон – и родственников парня, и родственников девушки – чтобы обойти вопрос с приданным-калымом, организовывали "похищение" и театрализованное примирение. Сейчас проблема калыма ушла в прошлое, хотя и сейчас остаются некоторые отголоски, когда, например, одна сторона покупает квартиру для молодых, а другая обставляет ее мебелью. Но это тоже встречает осуждение в обществе", - подчеркнул он.

Видео предполагаемого похищения девушки в Дагестане опубликовал Instagram*-паблик kaspiysk.24. В подписи к ролику говорится, что ночью мужчина силой посадил девушку в синюю Lada Vesta, не позволял ей выйти из автомобиля, применил к ней силу и увез в неизвестном направлении.

Этот пост в Instagram*-паблике kaspiysk.24, на который подписано около 85,6 тысячи пользователей, на 15.30 мск 11 августа набрал 649 отметок "Нравится" и 195 комментариев.

Комментаторы назвали действия мужчины похищением и подчеркнули, что время нахождения девушки на улице не оправдывает насилие. "Во сколько бы девушка ни шла по городу, это не повод насильно сажать ее в машину. Это похищение человека, уголовно наказуемое", – написал dragon.9811910.

"Никто абсолютно не имеет права подходить и насильно кого-то уводить. Если такое происходит с вами, просто кричите громко и зовите на помощь", – посоветовала aika_ismailova_.

"Никто не имеет права покушаться на чужую жизнь, никто", – подчеркнула jamelia.sss.

Другие пользователи отвергли попытки возложить ответственность за произошедшее на девушку. "А те герои, которые пишут: "Надо было дома сидеть", – побойтесь Всевышнего. Откуда вы знаете? Может, человек допоздна работает", – указала radjabova_naida.

"Есть причины, по которым девушки вынуждены в любое время суток выйти на улицу. К примеру, заболел зуб или болеет ребенок. Кого ей в такое время будить? Отца с другого конца города? Брата? Соседей?" – задалась вопросом shkola_znaniy.

"Может, она шла с работы, из больницы. Необязательно гуляла ночью. В любом случае ее не надо бить и насильно сажать в машину. Сейчас многие девушки содержат семью", – отметила irina.beslaneeva_.

При этом часть комментаторов упрекнула саму девушку за нахождение на улице ночью. "Мне интересно одно: что она делает в два часа ночи в городе?" – написал kandaew1985.

"Она сама нашла, что хотела. Нечего по клубам ходить и сидеть с незнакомыми в два часа ночи", – заявил khalilov.r97, предположив, что за рулем автомобиля находился таксист.

Другие участники обсуждения раскритиковали автора видео и проезжавших автомобилистов за то, что они не попытались помочь девушке. "Водители в проезжавших машинах не видят, что ли? Тот, кто снимал, должен был хотя бы крикнуть, напугать их", – написала karimat_mama_fatimi.

"Как обычно: снимают и молчат. Хоть бы что-то крикнули, лишь бы снять", – возмутилась orhideadikaa06.

На 15.30 мск 11 августа на сайте МВД Дагестана нет комментариев относительно возможного похищения девушки.

"Кавказский узел" также писал, что обычай похищения невест остается довольно распространенным на Кавказе, особенно в Чечне, Дагестане и Ингушетии. Главной причиной похищений становятся не запреты родителей на брак, а экономические трудности: родственники девушки и молодого человека могут договориться о похищении, чтобы сэкономить на свадебных обрядах. При этом значительная часть похищений происходит без согласия девушек, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение невест – преступление или традиция?".

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Автор: "Кавказский узел"

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