Аналитики назвали редкостью похищение невест в Дагестане

30 марта 2024, 05:11

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Похищения невест в Дагестане практически прекратились, так как и общество, и религиозные организации их осуждают, отметили Милрад Фатуллаев и Руслан Гереев.

Как писал "Кавказский узел", 24 марта суд в Махачкале прекратил уголовное дело в отношении местного жителя Гаджимурада Гаджимурадова, обвиненного в похищении знакомой.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" аналитики, комментируя решение суда по делу жителя Махачкалы Гаджимурадова, отметили, что в последнее время в Дагестане практически не слышно о похищениях невест.

Главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев сказал, что давно не слышал о подобных случаях. «К этому очень отрицательно относятся не только в Дагестане, но и в Чечне, где даже запрещено примирения сторон в случае похищения девушки. Против этого также выступили муфтияты Чечни и Ингушетии», - заявил он.

По словам Фатуллаева, еще недавно практиковались так называемые "псевдопохищения", когда у семьи не было возможности оплатить роскошную свадьбу, положенную по местным неписанным правилам. «Тогда по обоюдному согласию сторон – и родственников парня, и родственников девушки - чтобы обойти вопрос с приданным-калымом, организовывали «похищение» и театрализованное примирение. Сейчас проблема калыма ушла в прошлое, хотя и сейчас остаются некоторые отголоски, когда, например, одна сторона покупает квартиру для молодых, а другая обставляет ее мебелью. Но это тоже встречает осуждение в обществе», - подчеркнул он.

Директор Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев также отметил, что похищения невест в основном остались в прошлом. «Это практиковалось в начале 1990-х, но потом общество и религиозные организации (причем не только в Дагестане, но и по всему Северному Кавказу) осудили это. Так что если подобные случаи и остались, то они буквально единичные», - заявил он. Эти случаи, по словам Гереева, обычно происходят в ситуации, если родственники молодых людей не могут достичь взаимопонимания по поводу их свадьбы.

Он также отверг дороговизну свадеб как причину похищений. «Сейчас есть возможность совершенно свободно заключить брак по религиозному обряду, который не требует организации пышных торжеств», - подчеркнул Гереев.

Обычай похищения невест остается довольно распространенным на Кавказе, особенно в Чечне, Дагестане и Ингушетии. Главная причина похищения невест на Кавказе – не запрет родителей на брак, а экономические трудности: родственники девушки и парня могут договориться о похищении, чтобы сэкономить на свадебных обрядах. Тем не менее, в значительной части случаев похищения происходят без согласия девушек, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение невест – преступление или традиция?". По мнению кавказоведов, похищение невесты никак не согласуется с шариатом, согласно которому для вступления в брак требуется согласие родителей. По их словам, в современном обществе молодые люди упускают из виду основы обычая умыкания невесты, поэтому имеют место случаи похищения девушек.

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