Похищение девушки обошлось жителю Дагестана в штраф пять тысяч рублей

24 марта 2024, 21:18

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В Махачкале суд прекратил уголовное дело в отношении местного жителя Гаджимурада Гаджимурадова, обвиненного в похищении знакомой.

Обычай похищения невест остается довольно распространенным на Кавказе, особенно в Чечне, Дагестане и Ингушетии. Главная причина похищения невест на Кавказе – не запрет родителей на брак, а экономические трудности: родственники девушки и парня могут договориться о похищении, чтобы сэкономить на свадебных обрядах. Тем не менее, в значительной части случаев похищения происходят без согласия девушек, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение невест – преступление или традиция?". По мнению кавказоведов, похищение невесты никак не согласуется с шариатом, согласно которому для вступления в брак требуется согласие родителей. По их словам, в современном обществе молодые люди упускают из виду основы обычая умыкания невесты, поэтому имеют место случаи похищения девушек.

Как следует из решения, опубликованного 20 марта на сайте Советского райсуда Махачкалы, житель столицы Дагестана приехал в магазин косметики, где работала потерпевшая, и угрозами добился, чтобы она уехала с ним. Позже автомобиль остановили силовики и освободили похищенную.

Следователь по особо важным делам обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении Гаджимурадова, сославшись на то, что он впервые совершил преступление средней тяжести, признал вину, а также принес потерпевшей извинения. Прокурор и адвокат поддержали ходатайство. Была ли согласна сама потерпевшая на прекращение дела и освобождение похитителя, в решении суда не сообщается.

Гаджимурадову грозило до пяти лет колонии; ему назначили меру уголовно-правового характера в виде штрафа в пять тысяч рублей.

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