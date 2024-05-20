Сельчане в Дагестане потребовали вернуть похищенную родственницу

20 мая 2024, 18:48

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Участники схода в Левашинском районе потребовали вернуть похищенную молодым человеком девушку в семью и заявили о бездействии правоохранительных органов. Совершеннолетняя девушка добровольно, но против воли семьи, уехала с женихом и заключила с ним исламский брак, возразили в полиции Дагестана.

Обычай похищения невест остается довольно распространенным на Кавказе, особенно в Чечне, Дагестане и Ингушетии. Главная причина похищения невест на Кавказе – не запрет родителей на брак, а экономические трудности: родственники девушки и парня могут договориться о похищении, чтобы сэкономить на свадебных обрядах. Тем не менее, в значительной части случаев похищения происходят без согласия девушек, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение невест – преступление или традиция?". По мнению кавказоведов, похищение невесты никак не согласуется с шариатом, согласно которому для вступления в брак требуется согласие родителей. По их словам, в современном обществе молодые люди упускают из виду основы обычая умыкания невесты, поэтому имеют место случаи похищения девушек.

Жители села в Левашинском районе собрались на сход из-за похищения девушки, сообщил сегодня Telegram-канал Baza. К публикации приложено несколько видео. На одном из них женщина заявляет, что девушку похитили, "не спросив разрешения". "Обычно это бывает обоюдно. "А тут не хотят, не приходят, ни с отцом, ни с матерью никакой связи не хотят. Мы везде обращались. и в милицию. и в прокуратуру. Не обращают на нас внимания. Мы не хотим это оставлять. Верните нам девочку домой. Мы больше ничего не хотим", - говорит она.

Другая женщина добавляет, что уже "междоусобные войны начинаются". "Мы больше ничего не хотим. Хотим, чтобы это разрешилось", - говорит она.

Похищения невест в Дагестане практически прекратились, так как и общество, и религиозные организации их осуждают, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев указал, что еще недавно практиковались так называемые "псевдопохищения", когда у семьи не было возможности оплатить роскошную свадьбу, положенную по местным неписанным правилам. "Тогда по обоюдному согласию сторон – и родственников парня, и родственников девушки – чтобы обойти вопрос с приданным-калымом, организовывали "похищение" и театрализованное примирение. Сейчас проблема калыма ушла в прошлое, хотя и сейчас остаются некоторые отголоски, когда, например, одна сторона покупает квартиру для молодых, а другая обставляет ее мебелью. Но это тоже встречает осуждение в обществе", - подчеркнул он.

На другом видео, которое приложено к публикации, в голос плачет женщина в платке. На ее фоне местная жительница призывает предать инцидент огласке.. "Снимайте все, отправляйте. У нас девушек похищают. Над аварцами 1 издеваются. Не считают людьми. Помогите нам. Нас никто не слушает, Аллах, помогите нам", - кричит она.Женщина, которая плачет, упала на колени и опирается рукой на землю. Другие женщины помогают ей подняться.

Также опубликована переписка в мессенджере. «Мама, срочно. Приезжай за мной. Меня забрал этот парень. Быстро», — к сообщениям приложена геолокация с надписью «Данные не активны». После этого следует пятисекундный аудиозвонок. «Какой парень?» — спрашивает получатель? «Не звони, я разговаривать не могу. Светлый», - отвечает инициатор беседы. «Куда забрал?» - спрашивает собеседник. «Украл он меня», — говорится в ответе.

Пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева в своем Telegram-канале опубликовала видео, на котором девушка признается, что уехала с молодым человеком добровольно. «Я, Мирзалаева Патимат Гасановна, проживающая в Левашинском районе, примерно в четыре часа 15.05.24 по собственному желанию уехала с парнем по имени Башир. Претензий к нему никаких не имею», — говорит девушка, которая стоит в жилете популярной сети электроники на видео.

Также прилагается копия заявления девушки, в котором она «какого-либо насилия с его стороны не было. Я поехала с ним по своему желанию. В настоящее время я желаю оставаться с ним. Каких-либо претензий не имею к его родственникам», — говорится в заявлении. Девушка сообщила, что она родом из села Нижнее Чугли, а Башир — из села Леваши.

Сообщаю, что с точки зрения законов РФ в данной ситуации всё в полном порядке. Поскольку девушка совершеннолетняя — ей 22 года, сообщила Гариева.

Она привела краткую историю. «Патимат и Башир полюбили друг друга. Но ресурсы парня не соответствуют статусу семьи девушки. Родители были против этого брака. Влюблённых это не остановило, и жених «похищает невесту», разумеется, по её согласию! Но против воли родителей. Они спешно заключают исламский брак. Он действительно «похитил» замужнюю женщину, но только вот эта замужняя женщина — его жена», - сообщила Гариева.

По её словам, родители написали заявление в полицию о похищении человека, но с точки зрения закона вопросов нет, поскольку это осознанное решение Патимат, и ей 22 года.

Она отметила, что родные девушки «схитрили», предложив Баширу вернуть девушку домой и начать сначала, проведя всё по обычаям. Однако девушка не решилась прийти домой, «парень пошёл объясняться и договариваться один». «Диалога не получилось, поскольку возможности жениха сильно отличаются от ожиданий родных. Собственно говоря, потому он и украл невесту! О том, что выкуп парню не по карману, они знали, на это, собственно говоря, и был расчёт», - заявила Гариева.

Она подчеркнула, что, по словам родных, «к девушке сватается другой парень», более подходящий для нее. «Но только вот проблема! Невесте он не нравится, она любит Башира!», - заключила Гариева.

"Кавказский узел" также писал, что 24 марта суд в Махачкале прекратил уголовное дело в отношении местного жителя Гаджимурада Гаджимурадова, обвиненного в похищении знакомой.

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