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13:48, 11 августа 2026

Контрактник из Волгограда убит в СВО

Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военнослужащий-контрактник Сергей Симонов убит на Украине. С начала спецоперации официально признаны убитыми не менее 1826 бойцов из Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", ранее представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми на Украине не менее 1825 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В зоне военной операции на Украине убит военнослужащий-контрактник Сергей Симонов. Власти приняли решение в его честь установить мемориальную доску на стене здания филиала ведомственной охраны, где Симонов проработал определенный период времени, передала "Волга Медиа" со ссылкой на пресс-службу Думы Волгограда.

Таким образом, официально признаны убитыми в СВО не менее 1826 бойцов из Волгоградской области.

Поддержку от государства семьям убитых бойцов не гарантируют ни госнаграды, ни мемориальные доски и выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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Автор: "Кавказский узел"

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