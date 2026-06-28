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01:57, 28 июня 2026

Два человека задержаны после перестрелки в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На территории бывшей школы в поселке Тарки произошла перестрелка, в результате которой был убит один из ее участников, двое ранены. Заключены под стражу два фигуранта уголовного дела, возбужденного по факту конфликта.

Два человека арестованы в Дагестане после перестрелки на территории бывшей школы.

24 июня в поселке Тарки между несколькими местными жителями произошел конфликт, в ходе которого один из его участников выстрелил из травматического пистолета в 21-летнего оппонента и ранил его, пишет 27 июня "Коммерсант".

По данным следствия, спустя некоторое время конфликт продолжился. Огнестрельные ранения получили еще двое из его участников, один скончался на месте, еще одного доставили в медицинское учреждение. 

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «и» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений), части 3 статьи 30 - пунктам. «а» и «и» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений) и части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия).

Ранее "Кавказский узел" писал, что вечером 30 марта в селении Нижний Дженгутай в Буйнакском районе Дагестана попытка пресечь конфликт обернулась ранениями для двух сотрудников МВД. Стрелявший был задержан. Позднее Минздрав республики сообщил, что ранения в ходе перестрелки получили три человека. После того, как силовики опросили свидетелей по делу о перестрелке в селе Нижний Дженгутай, пожилой мужчина скончался, а юноша, который был в месте перестрелки, покончил с собой. 

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Автор: "Кавказский узел"

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