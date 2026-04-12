Два человека умерли в Дагестане после допроса о стрельбе в силовиков

После того как силовики опросили свидетелей по делу о перестрелке в селе Нижний Дженгутай, пожилой мужчина скончался, а юноша, который был в месте перестрелки, покончил с собой. Следствие ведет проверку.

Как писал "Кавказский узел", раненные в ходе перестрелки в селении Нижний Дженгутай сотрудники полиции находятся в стабильном состоянии, сообщил вечером 31 марта Минздрав Дагестана в своем телеграм-канале. По данным ведомства, раненые идут на поправку. Советский районный суд Махачкалы арестовал жителя Дагестана, подозреваемого в покушении на жизнь полицейских. Перестрелка с силовиками в Нижнем Дженгутае была вызвана бытовым конфликтом, в который вмешались сотрудники полиции. При этом аналитики не исключили, что стрельбу могли спровоцировать непрофессиональные действия силовиков.

Вечером 30 марта в селении Нижний Дженгутай в Буйнакском районе Дагестана попытка пресечь конфликт обернулась ранениями для двух сотрудников МВД. Стрелявший был задержан. Позднее Минздрав республики сообщил, что ранения в ходе перестрелки получили три человека.

В Общественную наблюдательную комиссию Дагестана поступило обращение от родных двух человек, которые были опрошены по перестрелке 30 марта в селе Нижний Дженгутай.

После стрельбы в районный отдел полиции Буйнакского района прибыли свидетели и родственники одного из подозреваемых, стрелявшего в полицейских. После выхода из отдела полиции один парень — свидетель перестрелки, на следующее утро, 4 апреля, покончил с собой. Второй — дедушка 1947 года рождения, являющийся родственником "стрелка", недолго побывав в отделе полиции 3 апреля, уже 5 апреля утром скончался, сообщил сегодня глава ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале со ссылкой на заявление родных умерших мужчин.

По его словам, по этим случаям Управление Следкома России по Дагестану проводит проверку.