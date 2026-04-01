04:20, 1 апреля 2026

Врачи сообщили о состоянии пострадавших в перестрелке в Дагестане полицейских

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оба сотрудника полиции, которые получили ранения в ходе перестрелки в селении Нижний Дженгутай, находятся в стабильном состоянии.

Как писал "Кавказский узел", вечером 30 марта в селении Нижний Дженгутай в Буйнакском районе Дагестана попытка пресечь конфликт обернулась ранениями для двух сотрудников МВД. Стрелявший задержан. Позднее Минздрав республики сообщил, что ранения в ходе перестрелки получили три человека.

Раненые в ходе перестрелки в селении Нижний Дженгутай сотрудники полиции находятся в стабильном состоянии, сообщил вечером 31 марта Минздрав Дагестана в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, раненые идут на поправку, их лечение находится на контроле министра здравоохранения республики Ярослава Глазова.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, оно расследуется по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов). Фигуранту предъявлено обвинение, информирует "Интерфакс".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

