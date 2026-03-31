03:52, 31 марта 2026

Минздрав Дагестана уточнил число пострадавших в перестрелке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Три человека получили ранения разной степени тяжести во время перестрелки в селении Нижний Дженгутай, они госпитализированы.

Как писал "Кавказский узел", вечером 30 марта в селении Нижний Дженгутай в Буйнакском районе Дагестана попытка пресечь конфликт обернулась ранениями для двух сотрудников МВД. Стрелявший задержан.

Минздрав Дагестана в своем телеграм-канале вечером 30 марта сообщил, что в ходе перестрелки в селении Нижний Дженгутай пострадали три человека.

По данным ведомства, три человека получили "ранения разной степени тяжести". Первоначально им оказали помощь в Буйнакской центральной городской больнице, затем их перевели в Республиканскую клиническую больницу имени Вишневского.

Угрозы для жизни пострадавших нет, двое их них были прооперированы, они находятся в отделении интенсивной терапии. Третьему пострадавшему оказана помощь амбулаторно.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
