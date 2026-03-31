Минздрав Дагестана уточнил число пострадавших в перестрелке

Три человека получили ранения разной степени тяжести во время перестрелки в селении Нижний Дженгутай, они госпитализированы.

Как писал "Кавказский узел", вечером 30 марта в селении Нижний Дженгутай в Буйнакском районе Дагестана попытка пресечь конфликт обернулась ранениями для двух сотрудников МВД. Стрелявший задержан.

Минздрав Дагестана в своем телеграм-канале вечером 30 марта сообщил, что в ходе перестрелки в селении Нижний Дженгутай пострадали три человека.

По данным ведомства, три человека получили "ранения разной степени тяжести". Первоначально им оказали помощь в Буйнакской центральной городской больнице, затем их перевели в Республиканскую клиническую больницу имени Вишневского.

Угрозы для жизни пострадавших нет, двое их них были прооперированы, они находятся в отделении интенсивной терапии. Третьему пострадавшему оказана помощь амбулаторно.