Двое полицейских ранены при стрельбе в Дагестане

Попытка пресечь конфликт в Буйнакском районе обернулась ранениями для двух сотрудников МВД. Стрелявший задержан, полицейские госпитализированы.

Инцидент произошел сегодня вечером в селении Нижний Дженгутай Буйнакского района. Там силовики попытались разнять потасовку с участием нескольких человек.

Согласно официальной версии, полицейские проезжали мимо селения, но обратили внимание на групповую драку. Они "остановились, попытались разобраться в происходящем и пресечь конфликт", сообщила пресс-служба МВД по Дагестану.

Один из участников потасовки в момент появления силовиков открыл стрельбу. Двое полицейских с ранениями были госпитализированы. "Подозреваемый, 31-летний житель селения Нижний Дженгутай, задержан", - сообщили в ведомстве.

В МВД не уточнили, что стало мотивом группового конфликта и в каком состоянии находятся пострадавшие сотрудники, заметив лишь, что "выясняются все обстоятельства произошедшего".

Как писал "Кавказский узел", в конце января источники в силовых органах заявили о перестрелке, в ходе которой были убиты два неизвестных, якобы открывших огонь по правоохранителям. Это нападение на силовиков стало третьим с мая 2025 года, когда произошла атака в Махачкале с большим числом жертв. Позже ФСБ рапортовала, что два убитых в Дагестане боевика готовили теракты на железнодорожном участке и объекте религиозного значения.