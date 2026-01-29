ФСБ назвала террористами двух убитых жителей Дагестана

Два убитых в Дагестане боевика готовили теракты на железнодорожном участке и имеющем религиозное значение объекте, рапортовало ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", вчера, 28 января, источники в силовых органах заявили о перестрелке, в ходе которой были убиты два неизвестных, открывших огонь по правоохранителям. Это нападение на силовиков стало третьим с мая 2025 года, когда произошла атака в Махачкале с большим числом жертв.

По данным ФСБ, вчерашняя перестрелка сорвала подготовку диверсионно-террористических актов, спланированных представителями запрещенной в России международной террористической организации, название которой не публикуется. Целями убитых были «объект религиозного культа», а также участок железнодорожного перегона Махачкала — Дербент Северо-Кавказской железной дороги, цитирует релиз ведомства «Интерфакс».

По версии следствия, что двое жителей Дагестана переписывались с вербовщиком через Telegram и принесли присягу террористической организации. Впоследствии они выбрали цели и изготовили самодельное взрывное устройство.

Силовики заявили, что при попытке совершения теракта вблизи железнодорожной станции Уллубиево в Карабудахкентском районе подозреваемые оказали вооруженное сопротивление и были убиты.

Убитыми оказались двое молодых людей, 18 и 20 лет, сообщил телеграм-канал "Сапа" со ссылкой на свои источники.

«Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей нет. На месте происшествия обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, которое обезвредили взрывотехники», - отмечает ФСБ. На месте проживания убитых, по данным силовиков, была изъята «экстремистская литература и символика террористической организации», уточняет РИА «Новости» со ссылкой на центр общественных связей силовой службы.

ФСБ также опубликовала видео, где запечатлена машина, на которой передвигались убитые, с разбитыми стеклами и похожими на пулевые отверстия. Также на кадрах видны тела, лежащие на земле, и автомат. Видео содержит кадры присяги двух людей, чьи лица закрыты масками, на фоне черного флага, символика на котором размыта при монтаже. Также в ролике показано изъятие при обыске предположительно элементов взрывного устройства – пакета с гайками.

Отметим, что ранее в Дагестане неоднократно фиксировались случаи фабрикации расстрелов боевиков, когда силовики представляли убитых как участников подполья без убедительных доказательств. Родственники погибших и правозащитники указывали, что многие из убитых были гражданскими лицами и не оказывали вооружённого сопротивления.

Так, в августе 2016 года братья‑пастухи Гасангусейновы были убиты в Шамильском районе, а затем показательно представлены как боевики, несмотря на то, что они были мирными подростками. В мае 2020 года в лесу Хасавюртовского района были убиты шесть молодых мужчин, которых официально назвали членами ИГИЛ*, хотя местные жители утверждали, что они просто вернулись из Москвы, куда ездили на заработки.

"Кавказский узел" ведет хронику вооруженных инцидентов, нападений, взрывов и похищений людей в Дагестане.