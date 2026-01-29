×

Главная   /   Лента новостей
10:36, 29 января 2026

ФСБ назвала террористами двух убитых жителей Дагестана

Расстрелянная машина. 28 января 2026 г. Скриншот видео ФСБ России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Два убитых в Дагестане боевика готовили теракты на железнодорожном участке и имеющем религиозное значение объекте, рапортовало ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", вчера, 28 января, источники в силовых органах заявили о перестрелке, в ходе которой были убиты два неизвестных, открывших огонь по правоохранителям. Это нападение на силовиков стало третьим с мая 2025 года, когда произошла атака в Махачкале с большим числом жертв.

По данным ФСБ, вчерашняя перестрелка сорвала подготовку диверсионно-террористических актов, спланированных представителями запрещенной в России международной террористической организации, название которой не публикуется. Целями убитых были «объект религиозного культа», а также участок железнодорожного перегона Махачкала — Дербент Северо-Кавказской железной дороги, цитирует релиз ведомства «Интерфакс».

По версии следствия, что двое жителей Дагестана переписывались с вербовщиком через Telegram и принесли присягу террористической организации. Впоследствии они выбрали цели и изготовили самодельное взрывное устройство.

Силовики заявили, что при попытке совершения теракта вблизи железнодорожной станции Уллубиево в Карабудахкентском районе подозреваемые оказали вооруженное сопротивление и были убиты.

Убитыми оказались двое молодых людей, 18 и 20 лет, сообщил телеграм-канал "Сапа" со ссылкой на свои источники.

«Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей нет. На месте происшествия обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, которое обезвредили взрывотехники», - отмечает ФСБ. На месте проживания убитых, по данным силовиков, была изъята «экстремистская литература и символика террористической организации», уточняет РИА «Новости» со ссылкой на центр общественных связей силовой службы. 

Человек приносит присягу. 28 января 2026 г. Скриншот видео ФСБ РоссииФСБ также опубликовала видео, где запечатлена машина, на которой передвигались убитые, с разбитыми стеклами и похожими на пулевые отверстия. Также на кадрах видны тела, лежащие на земле, и автомат. Видео содержит кадры присяги двух людей, чьи лица закрыты масками, на фоне черного флага, символика на котором размыта при монтаже. Также в ролике показано изъятие при обыске предположительно элементов взрывного устройства – пакета с гайками. 

Отметим, что ранее в Дагестане неоднократно фиксировались случаи фабрикации расстрелов боевиков, когда силовики представляли убитых как участников подполья без убедительных доказательств. Родственники погибших и правозащитники указывали, что многие из убитых были гражданскими лицами и не оказывали вооружённого сопротивления. 

Так, в августе 2016 года братья‑пастухи Гасангусейновы были убиты в Шамильском районе, а затем показательно представлены как боевики, несмотря на то, что они были мирными подростками. В мае 2020 года в лесу Хасавюртовского района были убиты шесть молодых мужчин, которых официально назвали членами ИГИЛ*, хотя местные жители утверждали, что они просто вернулись из Москвы, куда ездили на заработки.

"Кавказский узел" ведет хронику вооруженных инцидентов, нападений, взрывов и похищений людей в Дагестане.

Показать больше