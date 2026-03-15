Обвиняемые по делу о смерти Далгатова отрицают вину

Суду осталось опросить трех обвиняемых по делу о смерти в отделении полиции махачкалинца Курбана Далгатова, они отрицают вину.

Как писал "Кавказский узел", спустя три года после смерти Курбана Далгатова, большинству обвиняемых так и не были вынесены приговоры, при этом пять из них отправились на СВО. Родных Далгатова возмутило длительное рассмотрение дела, несмотря на заявления чиновников, что виновные понесут наказание.

20 января 2023 года, перед задержанием 35-летнего Курбана Далгатова, на улице произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них, по версии полиции, выстрелил в оппонента и скрылся с помощью Далгатова. Курбан Далгатов был найден и задержан. В отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть. Родственники заявили, что Далгатов умер от удушья, которое возникло после того, как ему "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

На процессе о смерти в отделении полиции в Махачкале детского тренера по вольной борьбе Курбана Далгатова и пытках двух его друзей Ислама Хиясова, и Булата Атаева, продолжается допрос обвиняемых, сообщил корреспонденту «Кавказского узла», источник, близкий к адвокату, представляющему интересы семьи Далгатова и его пострадавших друзей.

«К настоящему времени осталось опросить трех человек. Поведение у них однотипное – они продолжают отказываться от признания вины. «Рядом стоял. Мимо проходил» - примерно так они описывают свои действия», - отметил он.

Источник также подчеркнул, что подсудимые и их защита сосредоточили свои усилия в зале суда, полностью прекратив и кампанию в СМИ по обелению обвиняемых.

По его оценке, процесс продлится как минимум до июня.

В деле трое потерпевших: помимо Далгатова, были задержаны двое его знакомых, которых также пытали. 7 июля потерпевший Булат Атаев рассказал в суде, как его пытали и как он слышал крики Далгатова.

9 декабря 2024 года суд приговорил к 7,5 года колонии полицейского из Махачкалы Ислама Атавова, признав его виновным по делу о смерти Курбана Далгатова. Адвокат семьи Далгатова Мадина Алиева обжаловала приговор, но Верховный суд Дагестана оставил его в силе. Это решение не удовлетворило сторону потерпевших, они заявили о намерении подать кассационную жалобу. На заседании в декабре 2025 года дали показания двое подсудимых, они обвинили в совершении преступления бывшего коллегу Ислама Атавова. Кассационная инстанция оставила приговор в силе.

В июле 2024 года было завершено следствие по делу 11 сотрудников 1 Советского райотдела полиции Махачкалы, обвиняемых по делу о смерти Далгатова. Уголовные дела еще двух полицейских, заключивших досудебные соглашения со следствием, – Ислама Атавова и Марата Бабаева – были выделены в отдельное производство. Ни один из обвиняемых не признал вину. В ноябре 2024 года суд удовлетворил просьбу отпустить Марата Бабаева в зону военной операции на Украине. Аналогичные просьбы озвучили Имран Рустамов и Адис Исаков. Верховный суд Дагестана в марте не удовлетворил жалобу на отправку Имрана Рустамова в зону СВО.

В том же отделе полиции 9 июля 2024 года умер житель Махачкалы Ахмед Джабраилов, задержанный за нарушение общественного порядка. Судмедэкспертиза подтвердила версию родственников о том, что Джабраилов умер от удушения.

По версии следствия, один из силовиков избил Джабраилова и применял к нему электрошокер, а также давил его своим весом, что привело к смерти задержанного. По делу о смерти Джабраилова к сентябрю 2024 года были задержаны трое полицейских. Четвертого подозреваемого задержали лишь в июле 2025 года благодаря настойчивости родственников Джабраилова, которые потребовали арестовать силовика. Они полагают, что следствие пытается замять дело.