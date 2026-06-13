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23:02, 13 июня 2026

Темпы строительства в Мамедкале вызвали скепсис в Telegram

Стройлощадка в Мамедкале. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Федора Щукина от 13.06.26, https://t.me/Glava_RD/183.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На стройплощадке в Мамедкале, где возводятся 50 домов для пострадавших от наводнения, во время визита чиновников было минимальное количество техники. Власти республики пообещали жесткий контроль сроков строительства, но увиденное вызывает сомнения в реальности сдачи домов в срок, указали дагестанские telegram-каналы.

Как писал "Кавказский узел", по заявкам жителей Дагестана, пострадавших от наводнения, выплачено свыше 1,5 млрд рублей. Помощь получили 40 тысяч человек или 14,7% заявителей. Поселок Мамедкала, где в результате прорыва дамбы почти 260 жилых домов с приусадебными участками оказались в зоне затопления, стал одним из наиболее пострадавших населенных пунктов в Дагестане, для помощи местным жителям туда прибыли сотни волонтеров. Именно от волонтеров пострадавшие главным образом получают помощь, рассказали сельчане. 

В Дербентском районе Дагестана 6 апреля произошло разрушение Геджухской плотины, более 350 жителей из поселка Мамедкала и прилегающих сел было эвакуировано. Поток воды смыл с трассы несколько автомобилей, в результате погибли как минимум четыре человека. 10 апреля был задержан инженер коммерческой организации, который должен был следить за безопасной эксплуатацией плотины. Позднее задержали также бывшего директора компании, которая обслуживала дамбу. 

Глава Дагестана Федор Щукин отчитался сегодня о визите в пострадавший от наводнения поселок Мамедкала.

Он пообещал еженедельный контроль первыми лицами республики сроков работы по строительству домов для утративших жилье из-за подтоплений, а также анонсировал визиты в другие пострадавшие села, в частности, Адильотар. "Люди ждут, мы не имеем права никого подвести", - заявил глава республики.

В Мамедкале строятся 50 домов для пострадавших от наводнения. "50 домов по 120 квадратных метров, каждый на 10 сотках. Земля на возвышенности - подтопления исключены. Завершить работы планируют осенью. На время стройки людям предоставили съёмные квартиры за счёт властей", - сообщала 6 июня ГТРК "Дагестан".

На практически полное отсутствие на стройплощадке техники обратило внимание "Новое дело".

"Кадры со стройки домов для пострадавших возле поселка Мамедкала во время визита Федора Щукина впечатляют. Один подъемный кран и масса машин чиновников", - написал Telegram-канал издания.

Эта запись набрала пять комментариев.

"Пострадавшим нужны стены и крыша, а не министерский эскорт. На стройке не хватает людей в рабочих спецовках, зато в избытке господ в отутюженных костюмах. Но дома поднимает тяжелый труд, а не парадные пиджаки. Людям нужен результат, а не VIP-делегация на фоне единственного крана", - прокомментировал, в частности, Юсуп.

Ситуация в Мамедкале показательная, пишет "Черновик 2.0"

"Логика такая: зачем брать восемь экскаваторов или нанимать восемь бригад, чтобы они работали одновременно, когда можно нанять один экскаватор и одну бригаду, чтобы они работали за восьмерых, подписались за восьмерых, но оплату получили как за четырёх. Куда торопиться? Местная власть и подрядчики умеют ставить республиканскую власть и контрольные органы в неудобное положение, когда и сроки, и качество, и всё что можно, сорваны, но уже что-то менять поздно. И вместо поселка, к отчетной дате сдаётся "Потемкинская деревня", где половину работ добивают уже сами будущие владельцы", - говорится в Telegram-канале.

Telegram-канал "Совесть Дагестана" сравнил темпы строительства с Чечней. "Хотим как в Чечне... жёстко и оперативно. Темпы строительства разительно отличаются. Как и темпы распределения помощи", - говорится в публикации.

"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.

В Чечне, в Новом Беное и Гудермесе к середине мая построены 143 дома для семей, дома которых разрушены во время наводнения, в них будут переселены около 800 человек. О начале строительства этих домов Рамзан Кадыров объявил 30 марта. 

Власти Чечни отчитались об окончании строительства домов для пострадавших от наводнения менее чем за полтора месяца, хотя качественное строительство кирпичных коттеджей обычно занимает как минимум несколько месяцев. У жителей есть много претензий к качеству такого жилья, сообщил  Ислам Белокиев*.  "Это в первую очередь политический и медийный проект, чтобы показать всем, что в республике якобы любые проблемы решаются быстро и эффективно", - указал он.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

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Автор: "Кавказский узел"

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