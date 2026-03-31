×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:54, 31 марта 2026

Кадыров пообещал новые дома пострадавшим от подтопления жителям Чечни

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Гудермесском районе начато строительство 100 домов для пострадавших от подтопления семей, отчитался Рамзан Кадыров. Число эвакуированных из зоны бедствия жителей Чечни превысило, по данным МЧС, 1110 человек. 

Как писал "Кавказский узел", в результате подъёма уровня воды в реке Гумс 28-29 марта был подтоплен поселок Кундухово в Гудермесе, потребовалась эвакуация жителей. После эвакуации из зоны наводнения жители поселка разместились у родственников, отказавшись от отправки в пункты временного размещения. Вечером 29 марта более 500 человек были эвакуированы также из села Брагуны.

Режим ЧС был объявлен в Шалинском, Курчалоевском, Шаройском, Шатойском и Ножай-Юртовском районах Чечни. В Шалинском районе подтоплено не менее 38 домов, разрушены опоры мостов через реки Хулхулау и Басс, а также газопровод. В Курчалоевском районе у селения Цоци-Юрт произошел частичный прорыв дамбы. В Ножай-Юртовском районе повреждены 69 домов. 

Для пострадавших в результате наводнения в Ножай-Юртовском районе Чечни, начали строить новые дома в Гудермесском районе. Об этом заявил Рамзан Кадыров, отчитавшись о личной поездке на стройплощадку. В поездке его сопровождали глава правительства Чечни Магомед Даудов и большая группа чиновников. 

Сто индивидуальных домов строятся в селе Керла-Беной (Новый Беной), где, по словам Кадырова, “подобных природных катаклизмов” не прогнозируется. Жилье предназначено для “наиболее пострадавших” семей, стройка находится на подготовительном этапе - рабочие “подготавливают территорию для возведения объектов, разбивают на участки, роют траншеи”, следует из публикации в его Telegram-канале. 

На 30 марта в Чечне оставались затопленными 1,26 тысячи домов и придворовых территорий, 557 домов были освобождены от воды. Общее число людей, эвакуированных из поселка Кундухово в Гудермесе и из села Брагуны, достигло 1109, информировала пресс-служба МЧС России.

"Кавказский узел" также писал, что в соседнем Дагестане режим ЧС действует в восьми муниципалитетах: Махачкале, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске и Хасавюрте, а также в Хасавюртовском, Карабудахкентском и Дербентском районах. По информации МЧС, в Дагестане из-за подтоплений эвакуированы более 3300 человек. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Показать больше