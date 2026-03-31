Кадыров пообещал новые дома пострадавшим от подтопления жителям Чечни

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Гудермесском районе начато строительство 100 домов для пострадавших от подтопления семей, отчитался Рамзан Кадыров. Число эвакуированных из зоны бедствия жителей Чечни превысило, по данным МЧС, 1110 человек.

Как писал "Кавказский узел", в результате подъёма уровня воды в реке Гумс 28-29 марта был подтоплен поселок Кундухово в Гудермесе, потребовалась эвакуация жителей. После эвакуации из зоны наводнения жители поселка разместились у родственников, отказавшись от отправки в пункты временного размещения. Вечером 29 марта более 500 человек были эвакуированы также из села Брагуны.

Режим ЧС был объявлен в Шалинском, Курчалоевском, Шаройском, Шатойском и Ножай-Юртовском районах Чечни. В Шалинском районе подтоплено не менее 38 домов, разрушены опоры мостов через реки Хулхулау и Басс, а также газопровод. В Курчалоевском районе у селения Цоци-Юрт произошел частичный прорыв дамбы. В Ножай-Юртовском районе повреждены 69 домов.

Для пострадавших в результате наводнения в Ножай-Юртовском районе Чечни, начали строить новые дома в Гудермесском районе. Об этом заявил Рамзан Кадыров, отчитавшись о личной поездке на стройплощадку. В поездке его сопровождали глава правительства Чечни Магомед Даудов и большая группа чиновников.

Сто индивидуальных домов строятся в селе Керла-Беной (Новый Беной), где, по словам Кадырова, “подобных природных катаклизмов” не прогнозируется. Жилье предназначено для “наиболее пострадавших” семей, стройка находится на подготовительном этапе - рабочие “подготавливают территорию для возведения объектов, разбивают на участки, роют траншеи”, следует из публикации в его Telegram-канале.

На 30 марта в Чечне оставались затопленными 1,26 тысячи домов и придворовых территорий, 557 домов были освобождены от воды. Общее число людей, эвакуированных из поселка Кундухово в Гудермесе и из села Брагуны, достигло 1109, информировала пресс-служба МЧС России.

"Кавказский узел" также писал, что в соседнем Дагестане режим ЧС действует в восьми муниципалитетах: Махачкале, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске и Хасавюрте, а также в Хасавюртовском, Карабудахкентском и Дербентском районах. По информации МЧС, в Дагестане из-за подтоплений эвакуированы более 3300 человек.