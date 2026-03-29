Объявлена эвакуация жителей поселка в Гудермесе

Эвакуация жителей гудермесского поселка Кундухово из зоны подтопления потребовалась после подъема уровня воды в реке Гумс. Для эвакуированных подготовлены пункты временного размещения, рапортовали власти.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта в Аргуне и Гудермесе вода во время паводка разрушила два моста, по ним ограничено движение.

В результате подъёма уровня воды в реке Гумс произошло подтопление посёлка Кундухово в Гудермесе, сообщил в 01.39 мск в своем телеграм-канале глава администрации Гудермесского района Хамзат Магамадов.

"На месте работают экстренные службы, сотрудники администрации района, представители правоохранительных органов, волонтёры, спасатели и все ответственные структуры. Проводится эвакуация жителей из подтопленных участков, людям оказывается вся необходимая помощь", - написал он.

Для эвакуированных развернуты пункты временного пребывания на базе образовательных учреждений и спортивного комплекса, отметил чиновник.

"Всем, кто нуждается в поддержке, обеспечиваются необходимые условия, питание и сопровождение. Одновременно проводится расчистка и восстановление подъездных путей, задействована специализированная техника", - говорится в публикации.

В Чечне введен режим повышенной готовности

В республике введен режим повышенной готовности из-за сильных дождей, распоряжение об этом подписал председатель правительства Магомед Даудов, сообщило вечером 28 марта ИА "Чечня Сегодня".

Согласно тексту документа, режим повышенной готовности введен с 27 марта. "Установить с 19 часов 00 минут 27 марта 2026 года для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Чеченской Республики режим функционирования «Повышенная готовность» с региональным уровнем реагирования", - процитировало документ агентство.

Напомним, в соседнем с Чечней Дагестане 28 марта в результате дождей и сильного ветра произошли аварии на электросетях, без электричества осталось более 327 тысяч жителей 283 населенных пунктов.

В столице Дагестана, где в результате дождя оказались затопленными более 20 частных домов, из зон подтопления эвакуировано 103 человека, 30 их них доставлены в пункты временного размещения. В городе подтоплены дома, пострадала техника, мебель, автомобили. В Дагестане введен режим повышенной готовности, а в Махачкале - режим чрезвычайной ситуации.

Горожане рассказали, что в Махачкале возникли проблемы с подачей электроэнергии и воды, а также транспортной доступностью. Они посетовали, что дозвониться до экстренных служб очень сложно.