23:00, 28 марта 2026

Два моста повреждены во время паводка в Чечне

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Аргуне и Гудермесе вода разрушила два моста, по ним ограничено движение. Управление ГИБДД по республике призвало жителей воздерживаться от поездок, особенно в горные районы.

При подъезде к городу Аргун со стороны Грозного из-за сильных дождевых паводков, подмывших опоры, произошла частичная деформация моста. Аналогичные разрушения зафиксированы в Гудермесе, а также на отдельных участках дорог в горных районах, сообщила "Чечня Сегодня" со ссылкой на управление ГИБДД МВД.

Через эти мосты ограничено движение, жителей призвали по возможности отказаться от поездок, особенно в горные районы. Ликвидировать последствия случившегося специалисты смогут лишь с наступлением благоприятных погодных условий", - заявил глава управления ГИБДД Идрис Черхигов.

Движение через мост в Гудермесе временно закрыто из‑за повышения уровня воды в реке после сильных дождей, сообщили чеченские Telegram-каналы. 

Власти Итум-Калинского района призвали воздержаться от поездок в район из-за камнепадов. "В результате осадков в виде дождя на федеральной трассе Р-217 на участке сельского поселения Гучум-Кали фиксируются сильные камнепады. Просим с максимальной ответственностью отнестись к данной информации и воздержаться от поездок", - приводит ЧГТРК "Грозный" сообщение администрации района.

В Ножай-Юртовском районе в селе Беной-Ведено по улицам Восточная и Северо-Западная полностью разрушено дорожное полотно, из-за чего временно отсутствует въезд и выезд из населённого пункта. В селе Балансу зафиксированы обрывы дороги на трассе Ножай-Юрт - Хасавюрт, а также повреждение дорожного участка по улице А.А. Кадырова, 12. В селе Девлатби-Хутор на улице А. Кадырова повреждён жилой дом, аналогичные повреждения отмечены в селе Шовхал-Берды. В селе Саясан по улице А-Х. Кадырова, 47 жилой дом оказался подтоплен. Кроме того, на внутрисельских дорогах зафиксированы оползни, однако проезд в настоящее время остаётся возможным. Оползневые процессы также отмечены в селе Гуржи-Мохк на улице А.А. Кадырова, передает "Грозный-информ".

Автор: "Кавказский узел"

