×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:51, 13 мая 2026

Кадыров отчитался об отправке первых паломников в хадж

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Первый самолет с паломниками из Чечни отправился из аэропорта Грозного в Саудовскую Аравию.

Как писал "Кавказский узел", в 2025 году из Чечни в хадж отправились 3500 паломников. Последняя группа, в состав которой вошли также родственники и приближенные Рамзана Кадырова, вылетела в Саудовскую Аравию из аэропорта Грозного 31 мая. Документы для совершения паломничества в 2026 году принимались до конца января. 

Хадж, то есть паломничество к мусульманским святыням в Мекке, является одним из пяти основных столпов ислама. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Обычно паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам. Кроме того, существует так называемый "малый хадж" - умра.

Около 200 человек отправились из Чечни в хадж на первом рейсе для паломников, вылетевшем из аэропорта Грозного. Все паломники с первого рейса летят в хадж впервые. Путевки им оплатил общественный фонд имени Ахмата Кадырова, сообщил 12 мая Рамзан Кадыров. 

“Это те люди, у которых нет средств для совершения хаджа. Кроме того, вылетающим первым рейсом оплачиваются не только дорожные расходы в оба конца, но и проживание в гостиницах, питание и передвижение до мест назначения”, – говорится в публикации. 

Решение оплачивать за счет средств фонда первый рейс для малоимущих верующих приняла его президент, мать Рамзана Кадырова Аймани Кадырова, следует из поста. 

В аэропорту паломников провожал в хадж муфтий Чечни Салах Межиев. На записи, которую опубликовал Кадыров в своем Telegram-канале, паломники по-чеченски благодарят его и Аймани Кадырову.

"Кавказский узел" писал, что 8 мая мать главы Чечни Аймани Кадырова попала в санкционный список Канады. Причиной канадские власти назвали "идеологическую обработку и милитаризацию украинских детей российскими властями". В сентябре 2025 года мать Рамзана Кадырова и фонд имени Ахмата Кадырова были включены в санкционный список Великобритании. 

24 июня 2024 года Евросоюз включил Аймани Кадырову и фонд Кадырова в санкционный список. Рамзан Кадыров заявил, что санкции лишь подтверждают заслуги матери. В феврале 2024 года министерства иностранных дел Австралии и Новой Зеландии обновили санкционный список, включив в него Аймани Кадырову. Глава Чечни тогда сказал, что санкции связаны с тем, что его мать вывозила детей из зоны боевых действий на Украине.

Фонд Кадырова был создан в 2004 году. Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности фонда. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Зарема Мусаева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
21:39, 12 мая 2026
Правозащитники объявили сбор на передачи для Заремы Мусаевой
Гудермесский городской суд. Фото корреспондента "Кавказского узла".
20:59, 12 мая 2026
Суд отказался истребовать показания силовика из дела об убийстве Кардашова
"Бессмертный полк" в Махачкале. Скриншот фото РГВК "Дагестан" от 09.05.26.
23:31, 9 мая 2026
Жители юга России в день Победы столкнулись с ограничениями мобильного интернета и связи
Белкиса Минцаева. Скриншот фото "Кавказ без матери" от 27.04.26, https://t.me/heda_media/2851
03:52, 8 мая 2026
Правозащитники встревожены отсутствием данных о судьбе Белкисы Минцаевой
Саид-Ахмед Висангириев. Фото: https://t.me/chechnyatoday/32211
00:53, 7 мая 2026
Родные Висангириева добились свидания с ним в колонии
Персоналии
Католикос-патриарх Грузии Шио III. Фото https://patriarchate.ge/news/3451
17:21, 12 мая 2026
Шио III
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
17:04, 12 мая 2026
Карапетян Самвел
Ахмад Кадыров. Фото http://grozny-inform.ru/news/analitics/63573/
11:45, 11 мая 2026
Кадыров Ахмад (Ахмат-хаджи)
Справочник
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Беспилотники в Чечне. Фото: Telegram-канал abu saddam shisha, скриншот https://chechnyatoday.com/news/380710, источник "Кавказского узла" в Чечне Атаки беспилотников на Чечню

Последние записи в блогах
Фото
10:50, 24 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Вывески менять никто не спешит...
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Акция протеста у Руставской тюрьмы в день рождения Мзии Амаглобели. Фото: Nata Makharashvili / Publika
12 мая 2026, 23:47
Протестующие в Тбилиси поздравили с днем рождения Мзию Амаглобели

Зарема Мусаева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
12 мая 2026, 21:39
Правозащитники объявили сбор на передачи для Заремы Мусаевой

Обыски в администрации Махачкалы. 12 мая 2026 г. Фото: https://riadagestan.ru/
12 мая 2026, 19:12
Следователи провели обыски в администрации Махачкалы

Стоп-кадр акции владельцев электромобилей в Батуми. Фото: Batumelebi / https://batumelebi.netgazeti.ge/news/615854/
12 мая 2026, 16:38
Предприниматели пригрозили администрации Батуми круглосуточными акциями

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше