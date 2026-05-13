Кадыров отчитался об отправке первых паломников в хадж

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Первый самолет с паломниками из Чечни отправился из аэропорта Грозного в Саудовскую Аравию.

Как писал "Кавказский узел", в 2025 году из Чечни в хадж отправились 3500 паломников. Последняя группа, в состав которой вошли также родственники и приближенные Рамзана Кадырова, вылетела в Саудовскую Аравию из аэропорта Грозного 31 мая. Документы для совершения паломничества в 2026 году принимались до конца января.

Хадж, то есть паломничество к мусульманским святыням в Мекке, является одним из пяти основных столпов ислама. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Обычно паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам. Кроме того, существует так называемый "малый хадж" - умра.

Около 200 человек отправились из Чечни в хадж на первом рейсе для паломников, вылетевшем из аэропорта Грозного. Все паломники с первого рейса летят в хадж впервые. Путевки им оплатил общественный фонд имени Ахмата Кадырова, сообщил 12 мая Рамзан Кадыров.

“Это те люди, у которых нет средств для совершения хаджа. Кроме того, вылетающим первым рейсом оплачиваются не только дорожные расходы в оба конца, но и проживание в гостиницах, питание и передвижение до мест назначения”, – говорится в публикации.

Решение оплачивать за счет средств фонда первый рейс для малоимущих верующих приняла его президент, мать Рамзана Кадырова Аймани Кадырова, следует из поста.

В аэропорту паломников провожал в хадж муфтий Чечни Салах Межиев. На записи, которую опубликовал Кадыров в своем Telegram-канале, паломники по-чеченски благодарят его и Аймани Кадырову.

"Кавказский узел" писал, что 8 мая мать главы Чечни Аймани Кадырова попала в санкционный список Канады. Причиной канадские власти назвали "идеологическую обработку и милитаризацию украинских детей российскими властями". В сентябре 2025 года мать Рамзана Кадырова и фонд имени Ахмата Кадырова были включены в санкционный список Великобритании.

24 июня 2024 года Евросоюз включил Аймани Кадырову и фонд Кадырова в санкционный список. Рамзан Кадыров заявил, что санкции лишь подтверждают заслуги матери. В феврале 2024 года министерства иностранных дел Австралии и Новой Зеландии обновили санкционный список, включив в него Аймани Кадырову. Глава Чечни тогда сказал, что санкции связаны с тем, что его мать вывозила детей из зоны боевых действий на Украине.

Фонд Кадырова был создан в 2004 году. Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности фонда. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".