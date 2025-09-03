×

16:14, 3 сентября 2025

Великобритания ввела санкции против Аймани Кадыровой и Замида Чалаева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мать главы Чечни Рамзана Аймани и фонд имени Ахмата Кадырова включены в санкционный список Великобритании. Под санкции также попал командир спецполка МВД Замид Чалаев.

Как писал "Кавказский узел", к третьей годовщине начала военной операции России на Украине министерства иностранных дел Австралии и Новой Зеландии обновили санкционный список, включив в него мать главы Чечни Аймани Кадырову. Глава Чечни заявил, что санкции связаны с тем, что его мать вывозила детей из зоны боевых действий на Украине.

Официальный Лондон внес в санкционный список мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани и фонд имени Ахмата Кадырова. Обновленный список опубликован на сайте британского правительства. Активы лиц, против которых ввели ограничения, на территории Великобритании подлежат заморозке. Также включенным в список запрещен въезд в страну.

24 августа 2023 года Минфин США ввел санкции в отношении матери главы Чечни Аймани Кадыровой и внес изменения в запись, размещенную на сайте информацию о региональном общественном фонде имени Ахмата Кадырова, который уже находится под санкциями Соединенных Штатов. Рамзан Кадыров назвал санкции "безболезненными". 24 июня 2024 года Евросоюз включил Аймани Кадырову и фонд Кадырова в санкционный список. Рамзан Кадыров заявил, что санкции лишь подтверждают заслуги матери

Объясняя причину включения Аймани Кадыровой в список, британское правительство заявило, что она является «вовлеченным лицом», поскольку «участвует или участвовала в дестабилизации Украины» путем поддержки «программы правительства России по военно-патриотическому перевоспитанию украинских детей» в качестве президента фонда имени Ахмата Кадырова.

Лондон «в очередной раз показал абсурд и лицемерие своей политики», отреагировал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. «Для нас эти санкции ничего не значат… Эти ограничения останутся лишь бумажками, которые будут действовать только у них на Западе, где у нас не было и не будет каких-либо активов», — написал Кадыров. 

В сентябре 2022 года США ужесточили санкции против Кадырова, распространив их на его супругу и трех дочерей, а также на Фатиму Хазуеву и Аминад Ахмадову, которых в списке назвали женами Кадырова. Сам Рамзан Кадыров находится под санкциями США с 2017 года, а под санкциями Евросоюза - с 2014 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров: девять лет под санкциями".

Напомним, что Фонд Кадырова был создан в 2004 году. Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности фонда. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Командир полка Кадырова оказался под санкциями трех стран

В санкционный список попал также командир специального полка полиции имени Ахмата Кадырова, участник военной операции Замид Чалаев. Напомним, что он уже находится в санкционных списках США и Японии. 

«Если враг, сидя за тысячу километров начал замечать наше неизбежное пришествие, значит мы двигаемся по правильному пути», - цитирует слова Чалаева ИА «Чечня Сегодня».

Однотейповец главы Чечни Чалаев в июле 2019 года стал командиром полка имени Ахмата Кадырова. До этого назначения Чалаев занимал одну из руководящих должностей в этом подразделении. Путин присвоил звание ему звание Героя России вопреки информации о его причастности к грубым нарушениям прав человека в Чечне 

Так, в марте 2021 года полк имени Кадырова оказался в центре скандала после того, как "Новая газета" опубликовала рассказ бывшего бойца полка Сулеймана Гезмахмаева, ставшего очевидцем внесудебных казней в Чечне. Публикация вызвала резонанс не только в Чечне, где родственники бойцов полка на митинге обвинили автора статьи Елену Милашину в провокациях, но и в Москве, и за пределами России. 

