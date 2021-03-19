Совет Европы призвал расследовать внесудебные казни в Чечне

19 марта 2021, 14:07

Российские власти должны изучить изложенные "Новой газетой" сведения о внесудебных расправах в Чечне, а также защитить журналистов издания от возможного преследования, заявила комиссар по правам человека Совета Европы Дунья Миятович.

Как сообщал "Кавказский узел", "Новая газета" 15 марта опубликовала рассказ бывшего бойца полка имени Кадырова Сулеймана Гезмахмаева, ставшего очевидцем внесудебных казней в Чечне. После этого родственники сотрудников полка на митинге в Грозном обвинили автора статьи Елену Милашину в провокациях, а бойцы полка в видеообращении к Владимиру Путину призвали его пресечь "информационную войну" против подразделения. Владимир Путин подписал указ об увольнении начальника полиции Чечни Апти Алаудинова, сообщили сегодня источники.

С начала 2017 года "Новая газета" расследует факты массовых арестов без суда, пыток, казней и осуждений "под копирку" более 100 человек в декабре 2016 и январе 2017 года в Чечне. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Похищения, пытки и казни в Чечне - многолетнее расследование Елены Милашиной", составленная по публикациям газеты.

Комиссар по правам человека Совета Европы Дунья Миятович призвала власти России расследовать изложенные в "Новой Газете" сведения о внесудебных казнях в Чечне. "Обнародованные "Новой газетой" шокирующие показания о внесудебных казнях и других серьезных нарушениях прав человека, совершенных в Чечне в последние годы, должны стать основанием для проведения незамедлительного, беспристрастного и независимого расследования этих нарушений федеральными следственными органами России", – приведены слова Дуньи Миятович в заявлении, опубликованном в ночь на 19 марта на сайте Совета Европы.

Все лица, причастность которых к этим преступлениям будет доказана, должны быть привлечены к ответственности, добавила она.

Журналисты "Новой Газеты" в очередной раз стали объектом нападений, клеветнических кампаний, запугивания и иных преследований, направленных на то, чтобы заставить их замолчать. Такая ситуация недопустима и должна немедленно прекратиться, подчеркнула комиссар по правам человека. "Вместо того, чтобы преследовать независимых журналистов и правозащитников за то, что они осуществляют свою правомерную деятельность в интересах всего общества, российским властям следует сотрудничать с ними и принять необходимые меры, чтобы они могли работать свободно и безопасно", – подчеркнула Миятович.

Опубликованные показания Гезмахмаева должны быть изучены властями России самым серьезным образом для проведения расследования и установления истины, добавила она. "Российские власти обязались соблюдать «букву» и «дух» международных стандартов в области прав человека. Настало время сократить разрыв между этим обещанием и мрачной реальностью в Чечне", – заключила Дунья Миятович.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне", а материалы о практике публичных извинений - на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".