Протестующие в Тбилиси поздравили с днем рождения Мзию Амаглобели

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Акция сторонников евроинтеграции Грузии на проспекте Руставели состоялась в 531-й день подряд, несмотря на сильный дождь.

Как писал "Кавказский узел", 11 мая, в 530-й день непрерывных протестов, участники акции на проспекте Руставели призвали граждан Грузии восстать против диктатуры и выразили поддержку арестованной активистке"“Коалиции за перемены" Тате Перадзе. Участники ежедневных собраний у парламента Грузии также поддерживают требования родителей, которые добиваются закупки современного лекарства для детей с мышечной дистрофией Дюшенна.

Сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами и флагами ЕС сегодня собрались под стенами парламента в 531-й вечер подряд. От сильного дождя активисты укрывались под зонтами и под крышей здания.

Активисты держали плакаты: “ Вместе победим: марш 26 мая к парламенту”, “Спасибо героям за свободу”, “Боритесь, пока не поздно” и “Уходите”, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.

"Сегодня 531-й день непрерывных протестов. Часть протестующих под зонтами, часть укрывается от ливня под крышей парламента", – говорится в публикации Tbilisi_life.

Один из плакатов был посвящен осужденной основательнице Batumelebi и Netgazeti Мзии Амаглобели, которой сегодня исполнился 51 год: “С проспекта Руставели поздравляем Мзию с днем рождения”.

Коллеги и друзья Амаглобели поздравили ее с днем рождения во время акции, которую они сегодня провели у тюрьмы в Рустави. Активисты, пришедшие к учреждению с лозунгами “Свободу Мзии!” столкнулись с противодействием со стороны представителей пенитенциарной службы, – последние утверждали, что “установление контакта с заключенным” будет административным правонарушением, пишет Publika.

В начале августа 2025 года суд в Батуми назначил основательнице изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзие Амаглобели два года заключения по делу о нападении на начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе, которому она дала пощечину. Статья обвинения Амаглобели на заключительном этапе процесса была смягчена, изначальное обвинение предусматривало от четырех до семи лет заключения.

В ночь на 12 января 2025 года в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели. Причиной задержания Амаглобели стал наклеенный ею на стену плакат с призывом начать всеобщую забастовку. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке, где произошел инцидент с участием начальника полиции города Ираклия Дгебуадзе. Как следует из видео без звука, опубликованного телеканалом "Имеди", Амаглобели, окруженная и удерживаемая полицейскими, что-то сказала Дгебуадзе, тот ответил и отвернулся. Амаглобели резко одернула его и дала пощечину. После этого журналистка была вновь задержана, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".