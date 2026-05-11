×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
    RU EN
    поиск
    Меню
    АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
    Главная   /   Лента новостей
    23:39, 11 мая 2026

    Протестующие в Тбилиси выступили против репрессий

    НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

    Участники акции на проспекте Руставели в 530-й день непрерывных протестов призвали граждан Грузии восстать против диктатуры и выразили поддержку арестованной активистке “Коалиции за перемены” Тате Перадзе. 

    Как писал "Кавказский узел", участники акции у парламента Грузии поддерживают требования родителей, которые добиваются закупки современного лекарства для детей с мышечной дистрофией Дюшенна. 10 мая, в 529-й день непрерывных протестов, активисты в Тбилиси провели шествие в поддержку больных детей. 

    По данным организации "Вместе боремся с дистрофией Дюшенна", в Грузии около 100 детей с этим диагнозом. За последнее время умерли трое из них, одна из последних смертей произошла в начале марта, отмечает Tbilisi_life. 

    Сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами и флагами Евросоюза собрались сегодня вечером на пешеходной части проспекта Руставели у парламента в 530-й день подряд. 

    Активисты держали плакаты: “Дайте детям лекарство”, “Репрессии вам скоро вынесут приговор”, “Лекарство детям, крах режиму”, “Не будьте частью зла” и “Восстань против диктатуры”, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*. 

    Один из плакатов гласил: “Тата Перадзе: за твою борьбу”. Активистка оппозиционной партии “Дроа” и “Коалиции за перемены” Тата Перадзе сегодня днем была арестована на двое суток по административному протоколу о блокировке тротуара и препятствию движению транспорта. Силовики задержали ее прямо в офисе партии, передает Кvirispalitra.ge.

    "Кавказский узел" также писал, что активистка оппозиционной "Коалиции за перемены" Тата Перадзе была задержана 2 ноября за перекрытие проспекта Руставели в Тбилиси. 

    У здания администрации правительства родители детей с синдромом Дюшенна и поддерживающие их активисты продолжают акцию протеста уже 22-ю ночь подряд, передает Publika. 

    Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". 

    Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

    * деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

    Автор: "Кавказский узел"

    Гласность помогает решить проблемы
    Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
    +49 157 72317856
    +49 157 72317856
    Мобильная форма
    Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
    Новости
    Митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
    15:02, 11 мая 2026
    Митрополит Шио избран главой Грузинской православной церкви 
    02:56, 11 мая 2026
    Грузинский журналист Мтивлишвили заявил о нападении
    Участники шествия. Скриншот фото Publika от 10.05.26, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1754374615962081&set=pb.100041686795244.-2207520000 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).
    19:00, 10 мая 2026
    Участники шествия в Тбилиси потребовали обеспечить лечение детей
    03:12, 10 мая 2026
    Кобахидзе прокомментировал арест силовиков по обвинению в насилии над участниками протестов
    Участники шествия в Тбилиси. Скриншот фото Mo Se от 09.05.26, https://www.facebook.com/photo?fbid=4303373543310718&set=pcb.4303373783310694 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).
    22:31, 9 мая 2026
    Участники шествия призвали власти Грузии вернуться на путь евроинтеграции
    Персоналии
    Ахмад Кадыров. Фото http://grozny-inform.ru/news/analitics/63573/
    11:45, 11 мая 2026
    Кадыров Ахмад (Ахмат-хаджи)
    Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
    11:03, 8 мая 2026
    Рубен Варданян
    Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
    12:01, 6 мая 2026
    Пашинян Никол Владимирович
    Справочник
    Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

    Беспилотники в Чечне. Фото: Telegram-канал abu saddam shisha, скриншот https://chechnyatoday.com/news/380710, источник "Кавказского узла" в Чечне Атаки беспилотников на Чечню

    Церемония, посвященная 66-й годовщине смерти Иосифа Сталина в Москве. Фото: Reuters, Максим Шеметов 10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне

    Последние записи в блогах
    Фото
    18:02, 28 апреля 2026
    Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
    Наши в Батуми
    Фото
    09:47, 26 апреля 2026
    Ветер с Апшерона
    Причина фотографии
    Фото
    11:44, 9 апреля 2026
    Ветер с Апшерона
    Последствия потопа
    Все блоги
    Аналитика
    14:11, 11 мая 2026
    В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
    15:11, 3 апреля 2026
    7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
    Темы дня
    Аймани Кадырова. Фото: "Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/
    11 мая 2026, 19:36
    Власти Канады ввели санкции против матери Рамзана Кадырова

    Митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
    11 мая 2026, 15:02
    Митрополит Шио избран главой Грузинской православной церкви 

    Асеф Ахмедов. Фото: https://jam-news.net/
    11 мая 2026, 12:02
    Азербайджанский активист Ахмедов в суде отверг обвинения

    Участники акции протеста в Тбилиси. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
    08 мая 2026, 23:22
    Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 527 дней

    Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
    Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
    Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
    Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
    «Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
    «Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
    Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
    Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
    Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
    Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
    Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
    Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
    Показать больше