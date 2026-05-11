Протестующие в Тбилиси выступили против репрессий

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции на проспекте Руставели в 530-й день непрерывных протестов призвали граждан Грузии восстать против диктатуры и выразили поддержку арестованной активистке “Коалиции за перемены” Тате Перадзе.

Как писал "Кавказский узел", участники акции у парламента Грузии поддерживают требования родителей, которые добиваются закупки современного лекарства для детей с мышечной дистрофией Дюшенна. 10 мая, в 529-й день непрерывных протестов, активисты в Тбилиси провели шествие в поддержку больных детей.

По данным организации "Вместе боремся с дистрофией Дюшенна", в Грузии около 100 детей с этим диагнозом. За последнее время умерли трое из них, одна из последних смертей произошла в начале марта, отмечает Tbilisi_life.

Сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами и флагами Евросоюза собрались сегодня вечером на пешеходной части проспекта Руставели у парламента в 530-й день подряд.

Активисты держали плакаты: “Дайте детям лекарство”, “Репрессии вам скоро вынесут приговор”, “Лекарство детям, крах режиму”, “Не будьте частью зла” и “Восстань против диктатуры”, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.

Один из плакатов гласил: “Тата Перадзе: за твою борьбу”. Активистка оппозиционной партии “Дроа” и “Коалиции за перемены” Тата Перадзе сегодня днем была арестована на двое суток по административному протоколу о блокировке тротуара и препятствию движению транспорта. Силовики задержали ее прямо в офисе партии, передает Кvirispalitra.ge.

"Кавказский узел" также писал, что активистка оппозиционной "Коалиции за перемены" Тата Перадзе была задержана 2 ноября за перекрытие проспекта Руставели в Тбилиси.

У здания администрации правительства родители детей с синдромом Дюшенна и поддерживающие их активисты продолжают акцию протеста уже 22-ю ночь подряд, передает Publika.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".