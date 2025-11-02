Оппозиционная активистка задержана в Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики в Грузии задержали члена оппозиционной «Коалиции за перемены» Тату Перадзе.

Как писал "Кавказский узел", 1 ноября участники ежедневных акций протеста у парламента Грузии перекрыли движение по проспекту Руставели в 339-й день подряд. Как минимум один из участников акции был задержан.

В середине октября парламент Грузии принял поправки в закон, которые ужесточили ответственность за нарушения на акциях протеста. Авторы инициативы из "Грузинской мечты" пояснили, что закон направлен против тех, кто регулярно перекрывает проспект Руставели. Теперь появление на митинге в маске или перекрытие дороги наказывается административным арестом на срок до 15 суток. Отказ прекратить митинг по требованию полиции влечет арест до 60 суток. Уголовный кодекс теперь предусматривает до года лишения свободы за повторное нарушение правил участия в акциях и до двух лет - за последующие.

Силовики задержали и доставили в отделение полиции члена «Коалиции за перемены» Тату Перадзе, сообщает сегодня "Интерпрессньюс".

"Причины задержания неизвестны, предположительно, оно связано с акцией протеста и перекрытием дороги на проспекте Руставели", - говорится в публикации.

Напомним, после 18 октября силовики массово задерживали участников протестов на проспекте Руставели, большинство из них обвинены в перекрытии проспекта и создании помех движению машин. За три дня 60 участников протестных акций были задержаны по этому обвинению.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Они ежедневно проводят протестные акции на проспекте Руставели. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. Административному преследованию подверглись более тысячи человек.