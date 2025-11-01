Акция в центре Тбилиси закончилась задержаниями

Протестующие перекрыли движение на проспекте Руставели, но вскоре были вынуждены снять блокаду, как минимум один из участников акции задержан. Силовики отчитались о 29 задержанных за последние пять дней демонстрантах, против одного из них, Зураба Ментешашвили, возбуждено уголовное дело за повторную блокировку дороги. Как писал "Кавказский узел", акции с требованием освободить политзаключенных прошли 31 октября, в 338-й день непрерывных протестов в Тбилиси и Кутаиси. После перекрытия проспекта Руставели полицейские задержали нескольких демонстрантов. После 18 октября силовики массово задерживали участников протестов на проспекте Руставели, большинство из них по административной статье об "искусственном перекрытии дороги". За три дня 60 участников протестных акций были задержаны силовиками и обвинены в перекрытии проспекта в Тбилиси и создании помех движению машин. Осужденный за участие в акции протеста Звиад Цецхладзе 25 октября объявил голодовку в знак протеста против административного ареста его отца.

На проспекте Руставели, где 339-й день подряд проходит акция протеста, граждане перекрыли проезжую часть. Сотрудники Патрульной полиции призвали митингующих освободить дорогу. Требования демонстрантов остаются неизменными: назначение новых парламентских выборов и освобождение всех задержанных в ходе протеста, сообщает "Интерпрессньюс".

Спустя несколько минут после начала акции полиция разблокировала движение, один из участников акции протеста, Леван Бутикашвили, задержан, передает Publika.

Как следует из видео, опубликованного изданием, группа людей стояла на проспекте Руставели, взявшись за руки. При этом большая группа людей стояла на тротуаре у парламента.

В течение последних пяти дней за нарушение правил проведения собраний и манифестаций, в соответствии с Кодексом административных правонарушений Грузии, за незаконное перекрытие проезжей части проспекта Руставели сотрудниками правоохранительных органов Грузии было задержано 29 участников акций, сообщило МВД Грузии. «Участники акции не подчинились неоднократным призывам сотрудников Патрульной полиции, не совершать незаконных действий и не перекрывать проезжую часть – невзирая на небольшое количество людей, демонстранты вновь перекрыли проезжую часть и искусственно создали препятствие для передвижения автотранспорта", - привело "Грузия Online" сообщение ведомства. мотренные законом надлежащие меры»,- говорится в заявлении МВД Грузии.

МВД заявило, что 31 октября 2025 года сотрудники МВД задержали Зураба Ментешашвили за повторную блокировку дороги во время протеста. Ранее, 24 октября, он уже был арестован на 7 суток за аналогичное нарушение. Теперь против него возбуждено уголовное дело по статье 347 УК за нарушение нового порядка проведения собраний и манифестаций, сообщила телекомпания "Пирвели".

Задержанный 31 октября за перекрытие дороги Георгий Цикаришвили приговорен к 10 суткам административного ареста, сообщает "Интерпрессньюс".

Цикаришвили ранее работал в МИД Грузии, был представителем департамента евроатлантической интеграции. Подписывал совместное заявление, которое было опубликовано сотрудниками Агентства после заявления Ираклия Кобахидзе о прекращении процесса вступления в Евросоюз. Георгий Цикаришвили покинул МИД в июне, проинформировала Publika.