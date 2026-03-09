×

23:42, 9 марта 2026

Участники акции на Руставели поддержали протестующих студентов

Протестующие на проспекте Руставели, 9 марта 2026 года. Фото: Фото Nino Kikvadze / Publika

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Студенты госуниверситета имени Илии провели в Тбилиси марш протеста против реформы образования. Участники непрерывной акции у парламента в 467-й день протестов поддержали их требования плакатами. 

Как писал "Кавказский узел", 8 марта сторонники евроинтеграции вышли на акцию к парламенту Грузии в 466-й день подряд, требуя освобождения политзаключенных и проведения честных выборов. Днем ранее оппозиционеры провели в Тбилиси шествие под лозунгом "Сила в единстве".

Студенты государственного университета имени Илии провели сегодня в Тбилиси новую акцию протеста против реформы образования, которая предполагает значительное сокращение программ вуза. 

Протестующие днем собрались у главного корпуса университета, где прошел митинг, после чего провели марш - сначала дошли до Тбилисского государственного университета, а затем прибыли к зданию министерства образования. В акции под лозунгом “Я защищаю образование” помимо студентов участвовали преподаватели и выпускники вуза, передает Pirveli. 

Сторонники евроинтеграции, собравшиеся вечером у здания парламента Грузии в 467-й день подряд, поддержали протест студентов своими плакатами. У активистов с флагами Грузии, Евросоюза и США на пешеходной части проспекта Руставели были плакаты “Не простим террор детей”, “Защити образование, “Защищаем университет”, “Помним дни террора, свободу узникам совести”, Студент не должен быть дешевой рабочей силой” и “Верните программу магистров”, следует из публикации фотографа Mo Se в Facebook*.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Автор: "Кавказский узел"

