Участники акции на Руставели поддержали протестующих студентов

Студенты госуниверситета имени Илии провели в Тбилиси марш протеста против реформы образования. Участники непрерывной акции у парламента в 467-й день протестов поддержали их требования плакатами.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта сторонники евроинтеграции вышли на акцию к парламенту Грузии в 466-й день подряд, требуя освобождения политзаключенных и проведения честных выборов. Днем ранее оппозиционеры провели в Тбилиси шествие под лозунгом "Сила в единстве".

Студенты государственного университета имени Илии провели сегодня в Тбилиси новую акцию протеста против реформы образования, которая предполагает значительное сокращение программ вуза.

Протестующие днем собрались у главного корпуса университета, где прошел митинг, после чего провели марш - сначала дошли до Тбилисского государственного университета, а затем прибыли к зданию министерства образования. В акции под лозунгом “Я защищаю образование” помимо студентов участвовали преподаватели и выпускники вуза, передает Pirveli.

Сторонники евроинтеграции, собравшиеся вечером у здания парламента Грузии в 467-й день подряд, поддержали протест студентов своими плакатами. У активистов с флагами Грузии, Евросоюза и США на пешеходной части проспекта Руставели были плакаты “Не простим террор детей”, “Защити образование, “Защищаем университет”, “Помним дни террора, свободу узникам совести”, Студент не должен быть дешевой рабочей силой” и “Верните программу магистров”, следует из публикации фотографа Mo Se в Facebook*.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".