Участники акции в Грузии призвали к освобождению женщин-политзаключенных

У женской тюрьмы в Рустави прошла акция в поддержку женщин-политзаключенных, в том числе Анастасии Зиновкиной и Мзии Амаглобели.

Как писал "Кавказский узел", 11 февраля участники ежедневного собрания на проспекте Руставели провели у парламента пикет в поддержку политзаключенных, в том числе с плакатами, посвященными Анастасии Зиновкиной.

Коллегия судей апелляционного суда отклонила ходатайство защиты о повторном допросе свидетелей-переводчиков по делу Анастасии Зиновкиной и Артема Грибуля, участвовавших в протестных акциях в Тбилиси. Сторона защиты поставила под сомнение профессиональную честность переводчиков.

В честь Международного женского дня участники и участницы демонстрации выражают свою поддержку Мзии Амаглобели, Анастасии Зиновкиной, Элене Хоштария и другим заключенным, которых они считают узниками совести. Протестующие собрались у тюрьмы, где находятся женщины. Надпись на плакате на первом фото: "Поздравляю, свободные женщины мира: Мзиа, Элене, Нана, Анастасия, Тамар!", пишет Netgazeti.

"Отмечаем этот день в условиях режима "Мечты" возле тюрьмы, где находятся незаконно обвиненные женщины. "У нас несколько женщин-политзаключенных, которых посадили по уголовным законам, около 100 женщин арестовано по административным законам - такое не помнит история Грузии, сегодня у нас такая реальность", - приводит слова участницы акции Марики Аревадзе Publika.

В августе 2025 года суд в Батуми приговорил Мзию Амаглобели к двум годам заключения за пощечину начальнику полиции города. Статья обвинения Амаглобели на заключительном этапе процесса была смягчена, изначальное обвинение предусматривало от четырех до семи лет заключения. Апелляционный суд оставил приговор в силе. Защита обжаловала это решение. Судьи Верховного суда Грузии исключили возможность пересмотра приговора учредителю изданий Netgazeti и Batumelebi Мзии Амаглобели, отказавшись рассматривать жалобу ее защиты.

В ночь на 12 января 2025 года в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели. Причиной задержания Амаглобели стал наклеенный ею на стену плакат с призывом начать всеобщую забастовку. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке, где произошел инцидент с участием начальника полиции города Ираклия Дгебуадзе. Как следует из видео без звука, опубликованного проправительственным телеканалом "Имеди", Амаглобели, окруженная и удерживаемая полицейскими, что-то сказала Дгебуадзе, тот ответил и отвернулся. Амаглобели резко одернула его и дала пощечину. После этого журналистка была вновь задержана, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".