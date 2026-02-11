Суд отказал в повторном допросе переводчиков по делу Грибуля и Зиновкиной

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Коллегия судей апелляционного суда отклонила ходатайство защиты о повторном допросе свидетелей-переводчиков по делу Анастасии Зиновкиной и Артема Грибуля. Сторона защиты поставила под сомнение профессиональную честность переводчиков.

Как писал "Кавказский узел", в начале февраля осужденные в связи с участием в протестах Антон Чечин, Артем Грибуль и Сергей Кухарчук были обвинены в использовании запрещенных предметов в Глданской тюрьме. По этой статье им грозит от трех до пяти лет лишения свободы. В конце января стало известно, что осужденная участница протестов в Грузии Анастасия Зиновкина была переведена в тюрьму "закрытого типа", ей ограничили право на телефонные звонки и количество свиданий. Защита обжаловала это решение.

Граждане России Артем Грибуль и Анастасия Зиновкина, участвовавшие в протестных акциях в Тбилиси, в декабре 2024 года были арестованы по обвинению в наркоторговле. Они утверждают, что улики им были подброшены, а силовики прибегали к угрозам. 12 сентября 2025 года суд в Тбилиси назначил обоим по 8,5 года лишения свободы. Такой же срок по аналогичному обвинению получил и участник протестов Антон Чечин. Зиновкина рассказала, что 29 октября 2025 года она в течение восьми часов не получала никакой помощи от персонала тюрьмы, хотя не могла двигаться из-за боли в спине, а врач смогла ей предложить только "обезболивающее посильнее, которое есть у психиатра". Зиновкина обеспечена в заключении медицинской помощью и не нуждается в стационарном лечении, заявила Пенитенциарная служба Грузии в ответ на требования активистов обеспечить ей медпомощь. Апелляционный суд в ноябре начал рассмотрение жалоб россиян. Во время приступов осужденная в Грузиии Анастасия Зиновкина не может встать с кровати, у нее отнялись пальцы правой руки и ноги, сообщил ее жених Артем Грибуль.

Сегодня в Тбилисском апелляционном суде рассматривалось ходатайство защиты Анастасии Зиновкиной и Артема Грибуля о повторном допросе свидетелей-переводчиков, сообщает телекомпания Pirveli.

Анастасия Зиновкина приняла участие в слушании дистанционно из пятого исправительного учреждения. Представители защиты предполагают, что это может быть связано с её сложным состоянием здоровья. В зале суда на скамье подсудимых находился Артем Грибуль. Его адвокат, Дарья Самодурова, обратилась к коллегии судей с просьбой допросить так называемых нейтральных свидетелей - переводчиков контрактной компании МВД Грузии, Шорену Табатадзе и Анаиду Сафарян.

По словам Самодуровой, Шорена Табатадзе участвовала в личном допросе Зиновкиной, и у Анастасии были к ней вопросы, но судья не позволила ей задать вопросы, а также отклонила ряд вопросов, которые были важны для дела. Более того, судья отстранила Шорену Табатадзе от участия в судебном заседании.

"Учитывая, что по делу Анастасии Зиновкиной и Артема Грибуля был вынесен обвинительный приговор, а Анаида Сапарян и Шорена Табатадзе были признаны нейтральными свидетелями, мы считаем, что их следует допросить в апелляционном суде", - заявила Дарья Самодурова на заседании.

С момента рассмотрения дела в суде первой инстанции защита считает, что переводчики, участвующие в деле, не могут считаться нейтральными свидетелями, поскольку они являются близкими и вовлеченными лицами в работу полиции и не могут рассматриваться как беспристрастные наблюдатели следственных действий, информирует издание Publika.

По словам Шоты Тутберидзе, адвоката Анастасии Зиновкиной, эти "нейтральные свидетели" подтвердили в ходе рассмотрения дела другого человека, арестованного на проевропейских митингах и обвиняемого в наркопреступлениях (дело Антона Чечина), что "имеют тесные связи" со следователями, что, по мнению Шоты Тутберидзе, дает основания полагать, что они не могут быть "нейтральными свидетелями".

"Этим переводчикам не дали возможности повторить то же самое на сегодняшнем слушании. У нас нет иллюзий, что эти переводчики придут в апелляционный суд, что они вдруг скажут правду. Однако, мы уверены, что в ходе допроса стороны защиты суд обязательно зафиксировал бы "ложь" этих свидетелей и учел бы ее во время принятия решения", - заявил адвокат Тутберидзе.

Прокуратура сочла ходатайство защиты необоснованным. Прокурор Нугзар Читадзе заявил, что право на защиту было защищено на всех этапах. Он считает, что защита задавала исчерпывающие вопросы, а исключение судьей касалось тех вопросов, которые уже были заданы защитой и разъяснены свидетелю.

По мнению судьи, согласно материалам дела, существенных нарушений правил допроса свидетелей во время допроса не было. Что касается обстоятельств, указанных в ходатайстве относительно вопросов, заданных свидетелю, судья отметил, что это предмет оценки и будет обсуждаться при рассмотрении доказательств. Суд не удовлетворил ходатайство защиты.

