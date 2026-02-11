×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:43, 11 февраля 2026

Суд отказал в повторном допросе переводчиков по делу Грибуля и Зиновкиной

Кадр судебного заседания Зиновкиной и Грибуля в Тбилиси. Фото: Publika / https://publika.ge/sasamartlom-ar-daakmayofila-shuamdgomloba-saapelacioshi-zinovkina-gribulis-saqmis-tarjimnebis-dakitkhvaze/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Коллегия судей апелляционного суда отклонила ходатайство защиты о повторном допросе свидетелей-переводчиков по делу Анастасии Зиновкиной и Артема Грибуля. Сторона защиты поставила под сомнение профессиональную честность переводчиков.

Как писал "Кавказский узел", в начале февраля осужденные в связи с участием в протестах Антон Чечин, Артем Грибуль и Сергей Кухарчук были обвинены в использовании запрещенных предметов в Глданской тюрьме. По этой статье им грозит от трех до пяти лет лишения свободы. В конце января стало известно, что осужденная участница протестов в Грузии Анастасия Зиновкина была переведена в тюрьму "закрытого типа", ей ограничили право на телефонные звонки и количество свиданий. Защита обжаловала это решение. 

Граждане России Артем Грибуль и Анастасия Зиновкина, участвовавшие в протестных акциях в Тбилиси, в декабре 2024 года были арестованы по обвинению в наркоторговле. Они утверждают, что улики им были подброшены, а силовики прибегали к угрозам. 12 сентября 2025 года суд в Тбилиси назначил обоим по 8,5 года лишения свободы. Такой же срок по аналогичному обвинению получил и участник протестов Антон Чечин. Зиновкина рассказала, что 29 октября 2025 года она в течение восьми часов не получала никакой помощи от персонала тюрьмы, хотя не могла двигаться из-за боли в спине, а врач смогла ей предложить только "обезболивающее посильнее, которое есть у психиатра".  Зиновкина обеспечена в заключении медицинской помощью и не нуждается в стационарном лечении, заявила Пенитенциарная служба Грузии в ответ на требования активистов обеспечить ей медпомощь. Апелляционный суд в ноябре начал рассмотрение жалоб россиян. Во время приступов осужденная в Грузиии Анастасия Зиновкина не может встать с кровати, у нее отнялись пальцы правой руки и ноги, сообщил ее жених Артем Грибуль. 

Сегодня в Тбилисском апелляционном суде рассматривалось ходатайство защиты Анастасии Зиновкиной и Артема Грибуля о повторном допросе свидетелей-переводчиков, сообщает телекомпания Pirveli.

Анастасия Зиновкина приняла участие в слушании дистанционно из пятого исправительного учреждения. Представители защиты предполагают, что это может быть связано с её сложным состоянием здоровья. В зале суда на скамье подсудимых находился Артем Грибуль. Его адвокат, Дарья Самодурова, обратилась к коллегии судей с просьбой допросить так называемых нейтральных свидетелей - переводчиков контрактной компании МВД Грузии, Шорену Табатадзе и Анаиду Сафарян.

По словам Самодуровой, Шорена Табатадзе участвовала в личном допросе Зиновкиной, и у Анастасии были к ней вопросы, но судья не позволила ей задать вопросы, а также отклонила ряд вопросов, которые были важны для дела. Более того, судья отстранила Шорену Табатадзе от участия в судебном заседании.

"Учитывая, что по делу Анастасии Зиновкиной и Артема Грибуля был вынесен обвинительный приговор, а Анаида Сапарян и Шорена Табатадзе были признаны нейтральными свидетелями, мы считаем, что их следует допросить в апелляционном суде", - заявила Дарья Самодурова на заседании.

С момента рассмотрения дела в суде первой инстанции защита считает, что переводчики, участвующие в деле, не могут считаться нейтральными свидетелями, поскольку они являются близкими и вовлеченными лицами в работу полиции и не могут рассматриваться как беспристрастные наблюдатели следственных действий, информирует издание Publika.

По словам Шоты Тутберидзе, адвоката Анастасии Зиновкиной, эти "нейтральные свидетели" подтвердили в ходе рассмотрения дела другого человека, арестованного на проевропейских митингах и обвиняемого в наркопреступлениях (дело Антона Чечина), что "имеют тесные связи" со следователями, что, по мнению Шоты Тутберидзе, дает основания полагать, что они не могут быть "нейтральными свидетелями".

"Этим переводчикам не дали возможности повторить то же самое на сегодняшнем слушании. У нас нет иллюзий, что эти переводчики придут в апелляционный суд, что они вдруг скажут правду. Однако, мы уверены, что в ходе допроса стороны защиты суд обязательно зафиксировал бы "ложь" этих свидетелей и учел бы ее во время принятия решения", - заявил адвокат Тутберидзе.

Прокуратура сочла ходатайство защиты необоснованным. Прокурор Нугзар Читадзе заявил, что право на защиту было защищено на всех этапах. Он считает, что защита задавала исчерпывающие вопросы, а исключение судьей касалось тех вопросов, которые уже были заданы защитой и разъяснены свидетелю.

По мнению судьи, согласно материалам дела, существенных нарушений правил допроса свидетелей во время допроса не было. Что касается обстоятельств, указанных в ходатайстве относительно вопросов, заданных свидетелю, судья отметил, что это предмет оценки и будет обсуждаться при рассмотрении доказательств. Суд не удовлетворил ходатайство защиты.

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
20:08, 11 февраля 2026
Житель Дагестана получил условный срок по статье об экстремизме
17:21, 11 февраля 2026
Военный из Волгоградской области убит на Украине
12:02, 11 февраля 2026
Обвинитель запросил для политолога Гасымлы 13 лет заключения
07:24, 11 февраля 2026
Три бойца со Ставрополья убиты в военной операции
02:57, 11 февраля 2026
Пожар произошел на заводе в Волгограде после атаки беспилотников
21:21, 10 февраля 2026
Боец из Калмыкии убит на Украине
Все события дня
Новости
Антон Чечин, Сергей Кухарчук, Артем Грибуль. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ.
03:43, 6 февраля 2026
Троим грузинским политзаключенным предъявлено обвинение за игру в карты в тюрьме
Департамент миграции МВД Грузии. Кадр видеосюжета 1TV.ge
01:22, 5 февраля 2026
Защита Тимофеева назвала неправомерными отказ в убежище и планы высылки из Грузии
Ибрагим Яганов (признан иноагентом). Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=Y2Hsrl6Hcgo от 30.01.26.
21:54, 4 февраля 2026
Слова Яганова* о Латской трагедии вызвали возмущение в Абхазии
Георгий Барамедзе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18:56, 3 февраля 2026
Бывший вице-премьер Грузии заочно осужден за наемничество
Транскам. Фото: https://south-ossetia.info/transkam-alternativnye-varianty/
07:06, 1 февраля 2026
Транскам и Военно-Грузинская дорога закрыты для большегрузов
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Последние записи в блогах
Фото
10:19, 16 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Резонансные заявления и тяжелые последствия в истории
Фото
12:00, 10 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Репатриация изгнанных: разные позиции на Юге Кавказа
Фото
15:35, 1 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Туркестан, Тюркское НАТО – новые факты без России
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Неизвестные уничтожили десятую временную табличку на доме Политковской. 11 февраля 2026 г. Фото: https://t.me/rusnews/80268?single
11 февраля 2026, 19:10
Десятую временную табличку уничтожили на доме Политковской

Пляж в Темрюкском районе. Фото: https://t.me/opershtab23/14949
11 февраля 2026, 16:33
Оперштаб назвал сроки проверки чистоты пляжей Анапы

Бахруз Самедов. Фото: Facebook.com/bahruz.samad принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
11 февраля 2026, 14:04
Бахруз Самедов прекратил голодовку в азербайджанской тюрьме 

Азер Гасымлы. Фото: APA https://ru.apa.az/incident/zaproseno-nakazanie-azeru-gasymly-635449
11 февраля 2026, 12:02
Обвинитель запросил для политолога Гасымлы 13 лет заключения

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше