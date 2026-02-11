×

Главная   /   Лента новостей
20:08, 11 февраля 2026

Житель Дагестана получил условный срок по статье об экстремизме

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Советский городской суд Махачкалы приговорил к двум годам лишения свободы условно жителя Дербента Ислама Ахмедова за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

По версии следствия, в марте 2024 года житель Дербента Ахмедов на своем публичном канале в социальной сети Telegram, доступном другим пользователям, разместил аудиоматериал, содержащий экстремистские высказывания, а также пропаганду вражды и насилия по религиозному признаку.

Советский городской суд Махачкалы признал мужчину виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно, а также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публикациями в сети Интернет, сроком на два года, сообщила пресс-служба УФСБ России по Дагестану.

В сообщении не уточняется, признал ли Ахмедов свою вину, и чем было мотивировано назначение условного наказания.

Согласно карточке дела на сайте Советского городского суда, осужденный - Ислам Ахмедов. Дело в суд поступило 17 сентября 2025 года, обвинительный приговор был вынесен судьей Израттином Хаваевым.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Махачкале назначил условный срок жителю Дербента, признав его виновным в публичных призывах к экстремизму через интернет. 

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше