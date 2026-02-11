×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
01:54, 11 февраля 2026

Житель Дагестана обвинен в конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Системному администратору из села Ботлих Мирзабегу Муртазалиеву грозит до восьми лет заключения по статье о конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами. Дело Муртазалиева поступило в Верховный суд Дагестана. 

Статья о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством (275.1 УК России), введенная в 2022 году, предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы. 

Дело Мирзабега Муртазалиева поступило на рассмотрение Верховного суда Дагестана 9 февраля, следует из карточки дела, на которую обратила внимание “Медиазона”*.

Как выяснило издание, Муртазалиеву 24 года, он житель села Ботлих. Молодой человек работал системным администратором и более года назад предлагал в этом качестве свои услуги на профессиональных сайтах. 

Согласно сведениям утечек, Муртазалиев был на свободе по меньшей мере до февраля 2025 года, когда сдавал анализы в частной клинике. В данных картотеки суда указано, что на 13 февраля назначено судебное заседание для решения вопроса о продлении меры пресечения Муртазалиеву. Данных о том, когда именно он был задержан, нет, детали дела также неизвестны. 

Правозащитники настаивают на отмене самой статьи о конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами, поскольку она противоречит принципу правовой определенности. "Преступность деяния, предусмотренного этой статьей, связана исключительно с фактом взаимодействия российского гражданина с иностранцами, к которым применяется презумпция враждебности, к субъекту же преступления - презумпция осведомленности о будущем использовании иностранцами результатов его легальной деятельности. Такая конструкция не только юридически несостоятельна, но и попросту абсурдна”, - указывают представители правозащитного проекта  "Поддержка политзеков. Мемориал"*. 

Адвокат Евгений Смирнов, в свою очередь, отмечает, что "данные статьи сформулированы юридически некорректно", а сама она по сути является "облегченной версией" статьи о госизмене (статья 275 УК РФ, до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение). 

"Сложившаяся правоприменительная практика и положения закона позволяют сказать, что для государственной измены нужно выполнить какое-либо задание “представителя” иностранного государства, выдать государственную тайну или перейти на сторону противника, а для 275.1 достаточно контактировать с таким представителем или распространять их материалы", - цитирует его комментарий сайт адвокатского объединения "Первый отдел"*. 

Автор: "Кавказский узел"

