23:57, 10 февраля 2026

Жительница Махачкалы осуждена за участие в деятельности "СССР"*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Махачкале назначил условный срок местной жительнице Ирине Гладченко, признав ее участницей "Союза славянских сил Руси"*.

Как писал "Кавказский узел", экстремистскими признаны пять организаций "граждан СССР"*. Это "СССР"* Сергея Тараскина, основное наименование которого указано в перечне экстремистских организаций как "Союз Славянских Сил Руси"*. Затем "Совет граждан СССР"* Прикубанского округа города Краснодара. Далее "Народный совет граждан РСФСР СССР Архангельской области"*. "Сообщество "граждан СССР"* с центром в Новокуйбышевске Самарской области, которое значится в перечне экстремистских организаций под основным названием "Граждане СССР"*. А также "Верховный Совет ТАССР"*, сообщил ранее "Кавказскому узлу"  эксперт Исследовательского центра "Сова"** Михаил Ахметьев.

Люди, считающие себя гражданами СССР – это неформальная общность, они объединяются в различные организации, рассказал 6 марта "Кавказскому узлу" правозащитник Александр Верховский. "Это разные люди, которые верят в то, что СССР продолжает юридически существовать, а Российская Федерация, наоборот, нет. Они объединяются в разные организации. Время от времени эти организации ещё и делятся на части", – пояснил он. По словам правозащитника, в России запрещено уже несколько организаций тех, кто считает себя гражданами СССР, но не всегда в них присутствует аббревиатура СССР. Дагестанские сторонники радикальных левых движений не замечены в антисемитских выходках и акциях, подобных тем, что организовывали сторонники СССР* в других регионах России, заявили эксперт Исследовательского центра "Сова"** и заместитель главреда издания "Черновик", комментируя дело Ларисы Бочиевой.

О результатах уголовного преследования жительницы Махачкалы Ирины Гладченко по статье об участии в экстремистской организации сегодня отчиталось управление ФСБ по Дагестану. Согласно версии обвинения, женщина присоединилась к “Союзу славянских сил Руси”*, деятельность которого в России запрещена. 

“Она принимала участие в проводимых его членами мероприятиях, пропагандировала идеологию ненависти к органам государственной власти РФ, призывала к отказу от исполнения гражданско-правовых обязательств”, - цитирует сообщение силовиков РИА “Дагестан”. 

При обыске в доме Гладченко правоохранители изъяли агитлистовки и брошюры, а также “организационно-распорядительные документы экстремистской организации”.

Дело Ирины Гладченко рассматривал Кировский районный суд Махачкалы. Как следует из карточки дела на сайте суда, слушания по делу проходили с октября 2024 года до сентября 2025 года, когда Гладченко вынесли приговор. 

Суд приговорил махачкалинку к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно. По данным ФСБ, апелляционную жалобу Гладченко Верховный суд Дагестана не удовлетворил, оставив приговор без изменений. В карточке дела, тем не менее, указано, что по итогам рассмотрения жалобы адвоката Гладченко в декабре 2025 года приговор был изменен, однако содержание внесенных изменений не уточняется.  

Данные Ирины Гладченко были внесены в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга в октябре 2023 года, за год до начала судебного процесса по ее делу. Женщина родилась в июне 1961 года в Минской области Белоруссии, следует из записи.

"Кавказский узел" также писал, что в мае 2025 года тот же Кировский райсуд Махачкалы приговорил к 2,5 года условно Багавутдина Казимагомедова по обвинению в участии в "Союзе славянских сил Руси"*.

* межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми, также в список экстремистских внесены еще несколько организаций, в названии которых упоминается аббревиатура СССР.

** внесено в реестр иноагентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

