Правозащитники объяснили неоднородность приговоров "гражданам СССР"*

12 января 2024, 02:01

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Строгий приговор пожилой жительнице Карачаево-Черкесии, которая объявляла себя "гражданкой СССР"*, укладывается в общую картину преследования сторонников этого течения: в 2023 году им чаще стали назначать реальные сроки заключения, однако это может объясняться разнородными обстоятельствами дел, а не определенной тенденцией к ужесточению, считают опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", в апреле в Карачаево-Черкесии была арестована по обвинению в вербовке в экстремистскую организацию 60-летняя местная жительница, которая считает себя "гражданкой СССР"*. 28 декабря стало известно, что суд приговорил ее к четырем с половиной годам заключения по обвинению в склонении к участию в запрещенной судом организации "Союз Славянских Сил Руси"*.

Существенные различия в строгости наказаний, которые назначают суды в разных регионах “гражданам СССР”, могут зависеть, в первую очередь, от обвинений - сторонникам этой идеологии в разных случаях могут предъявлять более или менее тяжкие обвинения, пояснил эксперт Исследовательского центра «Сова» 1 Михаил Ахметьев.

"Поэтому сроки бывают разные, но если рассматривать дела "граждан СССР", в которых фигурировали только статьи об организации деятельности экстремистской организации (282.2 УК) и статьи о финансировании экстремизма (282.3 УК), то в 2023 году как минимум 12 человек получили по ним реальные сроки лишения свободы (до 7 лет 6 месяцев), еще пятеро получили условные. В 2022 году приговоров именно по этим статьям было меньше: два "гражданина СССР" получили реальные сроки, двух приговорили к исправительным работам, троих - к условным срокам", - сообщил он корреспонденту “Кавказского узла”.

Сказать по этой статистике последних лет, есть ли тенденция к ужесточению правоприменения, пока сложно, такой разброс наказаний может быть и случайностью, отметил он.

"Возможно, просто так совпало, что в 2023 году суды завершили рассмотрение большего числа дел, в том числе с несколькими обвиняемыми в каждом", - пояснил Ахметьев.

По его мнению, масштабнее всего упомянутые статьи применяются к Свидетелям Иеговы** - и по этой практике никакой явной логики назначения более или менее строгих наказаний усмотреть не удается.

"Где-то дают длительные сроки пожилым подсудимым, а где-то и молодым дают условные. Определенно есть региональные факторы: в одних регионах судят почему-то мягче, в других - строже, есть отношение конкретного судьи, есть более или менее качественная работа адвоката, есть более или менее грамотное следствие. Все это влияет, поэтому тенденции тут увидеть сложно. Примерно то же самое и с "гражданами СССР", - считает Ахметьев.

Аналитик добавил, что название "Союз Славянских Сил Руси"* использовалось только одним сообществом "граждан СССР", которое в 2010 году возглавил как "врио президента СССР" Сергей Тараскин.

"При этом Тараскин подчеркивал, что на самом деле его организация так не называлась. И это,пожалуй, правда: в действительности он и его соратники расшифровывали СССР прежде всего просто как Союз Советских Социалистических Республик. О создании же объединения под названием "Союз Славянских Сил Руси" было объявлено в 2012 году на состоявшемся в Днепропетровске "Форуме социальной безопасности "Славянский фронт единения"": в нем, в числе прочих, принимали участие Тараскин и его главный соратник и идеолог Валерий Рыжов. Из резолюции форума следовало, что "Союз Славянских Сил Руси" они мыслили как некое широкое объединение всех этнических славян, но эта идея очень быстро заглохла и Тараскин с Рыжовым о ней и не вспоминали. То есть в сущности называть тараскинский СССР "Союзом Славянских Сил Руси" не вполне корректно, но именно это название было указано как основное в иске о запрете организации. Так что запрещена тараскинская организация оказалась именно под этим названием", - рассказал Ахметьев.

Суды в России внесли в реестр запрещенных большой набор сообществ и организаций с наименованием «СССР» или «граждане СССР», обратил внимание руководитель проекта "Поддержка политзаключенных. Мемориал", юрист Сергей Давидис.

«Перечень названий разный и все эти сообщества из разных регионов, но тут речь не о названии как таковом, а в целом о течении, которое российское государство считает опасным и экстремистским. Это течение декларирует, что СССР сохранился, его сторонники объявляют себя гражданами СССР и заявляют об отказе соблюдать законы РФ. В то же время в неправовом государстве для силовиков не имеет значения, под каким названием какое именно течение запрещено», - отметил он.

В основе воззрений участников сообществ «СССР» лежит конспирологическая картина мира, пояснил Давидис.

«Они придают неестественное значение каким-то формальным, техническим аспектам. В частности, они с большим вниманием относятся к названиям, поэтому пытаются доказать, что это не их запретили, а кого-то другого. Но по сути это общее идейное течение, хотя и не является единой организацией», - подчеркнул он.

Давидис отметил также, что к реальным срокам лишения свободы «граждан СССР» стали приговаривать относительно недавно.

«Хотя сказать, что выносится много приговоров с лишением свободы нельзя, их в пределах десятка по стране. Но статьи об участии в экстремистской организации или сообществе позволяют назначить срок в четыре с половиной года. Другой вопрос, насколько реальна общественная опасность «граждан СССР» - пожилых людей с их конспирологическими теориями. Сомнительно, что опасность велика», - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

Вместе с тем правозащитник не исключил, что часть «граждан СССР» могли призывать к насильственным действиям.

«Есть «граждане СССР», которые зациклены на антисемитизме и призывают к насилию, но есть сейчас много «граждан СССР», которые категорически осуждают действия российских войск на Украине и они преследуются скорее за пацифистскую позицию, а не столько как «граждане СССР». Однако конкретный приговор (из Карачаево-Черкесии) мы не видели», - заключил Давидис.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" (другие наименования: "Союз советских социалистических Республик", "СССР") признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми.

** 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.



*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.