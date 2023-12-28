28 декабря 2023, 18:39

Жительница Карачаево-Черкесии осуждена по делу об экстремизме

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Суд в Карачаево-Черкесии приговорил местную жительницу к четырем с половиной годам заключения, признав ее виновной в склонении к участию в запрещенной судом организации "Союз Славянских Сил Руси", признанной экстремистской.

Как писал "Кавказский узел", в апреле в Карачаево-Черкесии была заключена под стражу по обвинению в вербовке в экстремистскую организацию местная 60-летняя жительница, которая считает себя "гражданкой СССР".

60-летняя жительница Карачаево-Черкесии признана виновной в участии в деятельности запрещенной экстремистской организации "Союз славянских сил Руси" (другие наименования: "Союз советских социалистических Республик", "СССР") , склонении и вербовке к участию в ней, сообщило сегодня управление Следкома по Карачаево-Черкесии.

Подсудимая, называя себя гражданкой "СССР", находясь на территории Карачаево-Черкесской Республики, не признавала существования Российской Федерации и ее законодательства и проводила агитационную работу, призывая местных жителей к вступать в запрещенную организацию "в целях воспрепятствования деятельности государственных органов" России.

Суд приговорил ее к осуждена к четырем годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и ограничению свободы на один год и два месяца, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Люди, считающие себя гражданами СССР, - это неформальная общность, они объединяются в различные организации, сообщил 6 марта "Кавказскому узлу" правозащитник Александр Верховский. "Это разные люди, которые верят в то, что СССР продолжает юридически существовать, а Российская Федерация, наоборот, нет. Они объединяются в разные организации. Время от времени эти организации ещё и делятся на части", - сказал он. По словам правозащитника, в России запрещено уже несколько организаций тех, кто считает себя гражданами СССР, но не всегда в них присутствует аббревиатура СССР.

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* межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Активисты движения "граждане СССР"* задержаны в Черкесске", "14 жителей Карачаево-Черкесии заподозрены в экстремизме", "Верующая из Карачаево-Черкесии получила условный срок".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

28 декабря 2023, 17:54

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