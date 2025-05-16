×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:51, 16 мая 2025

Махачкалинец осужден условно по делу об участии в ячейке "СССР"*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Махачкале приговорил Багавутдина Казимагомедова к 2,5 года условно по экстремистской статье, сочтя его участником "Союза славянских сил Руси"*.

Как писал "Кавказский узел", экстремистскими признаны пять организаций "граждан СССР"*. Это "СССР"* Сергея Тараскина, основное наименование которого указано в перечне экстремистских организаций как "Союз Славянских Сил Руси"*. Затем "Совет граждан СССР"* Прикубанского округа города Краснодара. Далее "Народный совет граждан РСФСР СССР Архангельской области"*. "Сообщество "граждан СССР"* с центром в Новокуйбышевске Самарской области, которое значится в перечне экстремистских организаций под основным названием "Граждане СССР"*. А также "Верховный Совет ТАССР"*, сообщил ранее "Кавказскому узлу"  эксперт Исследовательского центра "Сова"** Михаил Ахметьев.

Люди, считающие себя гражданами СССР – это неформальная общность, они объединяются в различные организации, рассказал 6 марта "Кавказскому узлу" правозащитник Александр Верховский. "Это разные люди, которые верят в то, что СССР продолжает юридически существовать, а Российская Федерация, наоборот, нет. Они объединяются в разные организации. Время от времени эти организации ещё и делятся на части", – пояснил он. По словам правозащитника, в России запрещено уже несколько организаций тех, кто считает себя гражданами СССР, но не всегда в них присутствует аббревиатура СССР. Дагестанские сторонники радикальных левых движений не замечены в антисемитских выходках и акциях, подобных тем, что организовывали сторонники СССР* в других регионах России, заявили эксперт Исследовательского центра "Сова"** и заместитель главреда издания "Черновик", комментируя дело Ларисы Бочиевой.

Кировский районный суд Махачкалы приговорил к 2,5 года условного срока участника экстремистской межрегиональной организации "СССР"*, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Дагестану.

Житель Махачкалы Б. Казимагомедов, будучи осведомленным в том, что деятельность межрегионального общественного объединения «Союз славянских сил Руси»* на территории Российской Федерации запрещена и признана экстремистской, вступил в его структурное подразделение

«Он пропагандировал идеологию ненависти к органам государственной власти Российской Федерации, призывал к отказу от исполнения гражданско-правовых обязательств. По месту жительства Казимагомедов хранил агитационные материалы в виде листовок и брошюр, а также организационно-распорядительные документы экстремистской организации", – процитировало РИА "Дагестан" сообщение пресс-службы ФСБ.

Кировский районный суд Махачкалы признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 282.2 УК России, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года и 6 месяцев условно, с испытательным сроком на один год.

Как следует из карточки дела на  сайте суда, приговор Багавутдину Казимагомедову вынесен 10 апреля.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в  Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook***, Instagram***, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp*** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми, также в список экстремистских внесены еще несколько организаций, в названии которых упоминается аббревиатура СССР.

** внесено в реестр иноагентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Мемориальная доска Магомеду Бучаеву. Стоп-кадр видео из Telegram-канала администрации Махачкалы от 15.05.25, https://t.me/mkala_news/42030.
17:54, 16 мая 2025
Боец из Махачкалы убит в военной операции
Первомайский районный суд Ижевска. Фото: https://ros-spravka.ru/catalog/courts/pervomaisky_district_court/
15:56, 16 мая 2025
Уроженец Кыргызстана арестован за слова о Меликове
Осужденные за участие в беспорядках в зале суда. Декабрь 2024 г. Скриншот видео https://t.me/opskuban/1215
13:52, 16 мая 2025
Приговор восьми осужденным по "аэропортовскому делу" устоял в апелляции
Российская военная техника. Фото: https://z.mil.ru https://commons.wikimedia.org
01:47, 16 мая 2025
Потери юга России на Украине превысили 6500 человек
00:48, 16 мая 2025
Журналисты сочли достоверной версию о теракте в Махачкале
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Фото
21:39, 22 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Против ветра - как живут ногайцы в Дагестане
Все блоги
Справочник
Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Блогеры
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Фото
21:39, 22 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Против ветра - как живут ногайцы в Дагестане
Фото
10:08, 19 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Опасная скважина. Как дагестанцы отстаивают свое право на экологическую безопасность
Фото
11:31, 3 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Многомилионное дело дагестанского чиновника
Аналитика
12:45, 5 мая 2025
В I квартале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе 8 человек убиты и 2 ранены
Митинг над телом убитого при атаке на пост ДПС подростка. Кадр видео из телеграм-канала Тумсо Абдурахманова (включен в реестр иностранных агентов) https://t.me/abusaddamshishani/6578
15:28, 2 мая 2025
В апреле 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Тумсо Абдурахманов. Фото: https://cyclowiki.org/wiki
16 мая 2025, 12:53
Абдурахманов* оштрафован за нарушение правил деятельности иноагента

Константин Рачаловский. Скриншот с видео Telegram-канала Don Mash
16 мая 2025, 10:55
Отставка Рачаловского анонсирована спустя почти три месяца после задержания

Осужденные по делу о беспорядках в Махачкале. Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодара/Telegram
15 мая 2025, 17:36
Пять жителей Дагестана осуждены по делу о беспорядках в Махачкале

Очистка побережья Анапы. 15 мая 2025 г. Фото: https://t.me/opershtab23/13488
15 мая 2025, 14:41
Власти отчитались об очистке спецтехникой более 4,5 км побережья Анапы

Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии #shorts #cуд #приговор
Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии #shorts #cуд #приговор
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Атака на силовиков в Дагестане: как это было #shorts #новости #атака #полиция #дагестан
Атака на силовиков в Дагестане: как это было #shorts #новости #атака #полиция #дагестан
Автоматная перестрелка в Махачкале — записи очевидцев
Автоматная перестрелка в Махачкале — записи очевидцев
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Показать больше