Главная   /   Лента новостей
02:48, 6 февраля 2026

Жительница Дагестана осуждена на длительный срок после возвращения из Сирии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лазай Казимагомедова, уехавшая в Сирию весной 2015 года, вернулась в Россию спустя десять лет. Суд в Дагестане приговорил ее к восьми годам заключения. 

Дело Лазай Казимагомедовой рассматривал Сулейман‑Стальский районный суд Дагестана. Он признал женщину участницей незаконного вооруженного формирования, действовавшего на территории иностранного государства (часть 2 статьи 208 УК России предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы). 

По информации республиканского ФСБ, Казимагомедова жила в селе Ашага-Стал Сулейман-Стальского района Дагестана. В апреле 2015 года она выехала в Сирию. Там, как утверждает обвинение, женщина вступила в ряды одной из международных террористических организаций. 

Согласно версии следствия и суда, в организации Казимагомедова “занималась приготовлением пищи, пошивом обмундирования, уходом за ранеными” и оказывала иную помощь боевикам. “После ликвидации НВФ женщина перебралась в лагерь для беженцев в Сирии, откуда в апреле 2025 года вернулась в Россию”, - цитирует сообщение спецслужбы 5 февраля Южная служба новостей. 

Казимагомедова некоторое время находилась в сирийском лагере для перемещенных лиц “Аль‑Хол”, а в Россию вернулась через Турцию, уточняет издание “Молодежь Дагестана”. 

По прибытии в Россию Казимагомедову задержали силовики. Восьмилетний приговор районного суда она пыталась обжаловать в Верховном суде Дагестана, но он утвердил решение первой инстанции, теперь приговор вступил в силу. 

Согласно карточке дела на сайте суда, дело Казимагомедовой рассматривалось с мая по сентябрь 2025 года, по нему состоялось семь заседаний. Апелляционная инстанция рассмотрела жалобу осужденной 25 декабря. 

Лазай Казимагомедова - уроженка села Куллар в Дербентском районе Дагестана, в июле 2025 года ей исполнилось 62 года, следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Ее данные внесли в реестр в феврале 2021 года; в тот же день в перечень была добавлена ее однофамилица, уроженка села Ашага-Стал Сулейман-Стальского района Збедат Казимагомедова 1958 года рождения, следует из сообщения Telegram-бота, отслеживающего обновления списка. 

Автор: "Кавказский узел"

