×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:54, 2 февраля 2026

Житель Буйнакска обвинен в демонстрации экстремистской символики

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

До четырех лет лишения свободы грозит жителю Буйнакска, которого следователи уличили в неоднокраном демонстрировании символов запрещенной организации. 

Следователи в Буйнакске завершили уголовное дело против местного жителя, обвиненного в публичной демонстрации символики экстремистской организации . После утверждения обвинительного заключения прокурором дело поступит в суд на рассмотрение.

Обвиняемый в августе 2024 года привлекался к административной ответственности за публичную демонстрацию экстремистской символики

Согласно версии следствия, после административного штрафа мужчина допустил повторные правонарушения. “С 26 августа 2024 года по 28 мая 2025 года обвиняемый, используя свои аккаунты в социальных сетях, осуществлял публичное демонстрирование символики экстремистской организации, запрещенной на территории Российской Федерации”, - сообщил сегодня официальный Telegram-канал Следкома Дагестана. 

В ведомстве отметили, что публикации обвиняемого в соцсети были доступны неограниченному кругу интернет-пользователей. Следствие не уточняет возраст обвиняемого и его род занятий, не указывает, какая мера пресечения ему избрана, и не называет конкретную запрещенную организацию, чью символику вменяют мужчине. 

"Кавказский узел" также писал, что аналогичное дело против другого жителя Буйнакска следователи возбудили в ноябре 2025 года на основании материалов ФСБ. По версии силовиков, мужчина "умышленно не удалил запрещенную символику со своей личной страницы в социальной сети" после административного штрафа за ее демонстрацию. В декабре 28-летний житель Сочи получил за публикацию запрещенной символики административный арест. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Каспийский городской суд. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19:43, 2 февраля 2026
Замглавы Минстроя Дагестана заочно приговорен к длительному сроку
Машина скорой помощи. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18:45, 2 февраля 2026
Десять воспитанников детсада отравились угарным газом в дагестанском селе
Ахмед Батлухский. Фото: https://www.instagram.com/p/DQy6Qy7jL70/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
16:58, 2 февраля 2026
Ахмад Батлухский освобожден под личное поручительство
Рамзан Кадыров (слева) и Сулейман Керимов. Фото: https://t.me/RKadyrov_95/6328
19:51, 30 января 2026
Кадыров назвал Сулеймана Керимова "братом" спустя 15 месяцев после угроз кровной местью
Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
03:49, 29 января 2026
Коллапс ЖКХ в Дагестане осложнил предвыборные позиции Сергея Меликова
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Бекхан Барахоев. Фото: Targimingush https://ru.wikipedia.org Чем известен Бекхан Барахоев

Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Последние записи в блогах
Фото
13:00, 21 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
В Дагестане у главы района суд конфисковал 33 миллиона рублей
Фото
14:36, 9 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Экологическая катастрофа на Каспии 
Фото
13:43, 17 ноября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Житель Дагестана пытается через суд опровергнуть авторство фейка
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Каспийский городской суд. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
02 февраля 2026, 19:43
Замглавы Минстроя Дагестана заочно приговорен к длительному сроку

Ахмед Батлухский. Фото: https://www.instagram.com/p/DQy6Qy7jL70/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
02 февраля 2026, 16:58
Ахмад Батлухский освобожден под личное поручительство

Описание канала проекта "Дозор в Волгограде"*. Скриншот Telegram
30 января 2026, 21:44
Минюст объявил иноагентом проект "Дозор в Волгограде"*

Мансур Мовлаев. Фото: https://www.facebook.com/fergananews/posts/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
30 января 2026, 12:24
Генпрокуратура Казахстана постановила выдать Мансура Мовлаева России

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше