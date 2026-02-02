Житель Буйнакска обвинен в демонстрации экстремистской символики

До четырех лет лишения свободы грозит жителю Буйнакска, которого следователи уличили в неоднокраном демонстрировании символов запрещенной организации.

Следователи в Буйнакске завершили уголовное дело против местного жителя, обвиненного в публичной демонстрации символики экстремистской организации 1 . После утверждения обвинительного заключения прокурором дело поступит в суд на рассмотрение.

Обвиняемый в августе 2024 года привлекался к административной ответственности за публичную демонстрацию экстремистской символики 2 .

Согласно версии следствия, после административного штрафа мужчина допустил повторные правонарушения. “С 26 августа 2024 года по 28 мая 2025 года обвиняемый, используя свои аккаунты в социальных сетях, осуществлял публичное демонстрирование символики экстремистской организации, запрещенной на территории Российской Федерации”, - сообщил сегодня официальный Telegram-канал Следкома Дагестана.

В ведомстве отметили, что публикации обвиняемого в соцсети были доступны неограниченному кругу интернет-пользователей. Следствие не уточняет возраст обвиняемого и его род занятий, не указывает, какая мера пресечения ему избрана, и не называет конкретную запрещенную организацию, чью символику вменяют мужчине.

"Кавказский узел" также писал, что аналогичное дело против другого жителя Буйнакска следователи возбудили в ноябре 2025 года на основании материалов ФСБ. По версии силовиков, мужчина "умышленно не удалил запрещенную символику со своей личной страницы в социальной сети" после административного штрафа за ее демонстрацию. В декабре 28-летний житель Сочи получил за публикацию запрещенной символики административный арест.