МЧС предостерегло водителей от поездок по Транскаму

МЧС Южной Осетии отменило запрет на проезд большегрузных машин по Транскавказской магистрали, но призвало водителей воздержаться от поездок из-за прогноза сильного снегопада и опасности схода лавин.

Как писал "Кавказский узел", с 00.00 мск 1 февраля Транскавказская автомагистраль (Транскам) была закрыта для большегрузного транспорта. Запрет введен из-за ухудшения погоды, пояснило МЧС Южной Осетии.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет и является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.

С 08:00 мск 2 февраля сняты ограничения на проезд большегрузного транспорта по Транскавказской автомагистрали, сообщило в своем телеграм-канале МЧС Южной Осетии. "Транскавказская автомагистраль функционирует в штатном режиме для всех видов транспортных средств", - говорится в публикации.

Высокая вероятность схода снежных лавин

Ведомство отметило что около Рокского тоннеля с 12:00 2 февраля до 18:00 3 февраля ожидается "значительное ухудшение" погоды. "Опасные явления, включая сильный снегопад, ухудшение видимости и состояния дороги, ожидаются как с южной, так и с северной стороны. Существует высокая вероятность схода снежных лавин", - говорится в сообщении.

Министерство призвало водителей запланировать проезд этого участка до полудня 2 февраля. "После этого времени движение будет сопряжено с высоким риском, поэтому просим полностью воздержаться от поездок в этот период без крайней необходимости", - отмечается в публикации.

По состоянию на 09.50 мск, под публикациями МЧС не размещено ни одного комментария, и возможность оставлять комментарии отключена.

Напомним, 24 января Транскавказская автомагистраль также была закрыта для большегрузного транспорта из-за ухудшения погоды. В тот же день ограничение было снято.