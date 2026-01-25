×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
16:55, 25 января 2026

Вдовы Джабиева и Цкаева не удовлетворены судебными решениями по делам о смерти мужей после пыток

Оксана Сотиева (слева) и Земфира Цкаева. Коллаж "Кавказского узла". Скриншот фото телекомпании "Ир" https://mc-ir.ru/oksana-sotieva-v-nashem-obshhestve-ne-ostalos-chelovechnosti/ и стоп-кадр видео "Основа" https://www.youtube.com/watch?v=QH7Pr78M6oM.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оксана Сотиева отказалась обжаловать приговор силовикам, который смягчил Верховный суд Южной Осетии, хотя и считает решение по делу о смерти ее мужа Инала Джабиева в отделении милиции в Цхинвале несправедливым. Вдова Владимира Цкаева Земфира уже более 10 лет добивается наказания причастных к смерти мужа после задержания во Владикавказе, дело снова рассматривается в суде.

Как писал "Кавказский узел",Верховный суд Южной Осетии рассмотрел жалобы на приговор по делу о смерти Инала Джабиева. Суд смягчил наказание милиционерам, осужденным по делу о пытках и смерти Инала Джабиева, и выпустил одного из них на свободу. Решение суда стало неожиданным для вдовы Джабиева и ее адвоката, требовавших ужесточения приговора.

2 октября 2025 года Цхинвальский горсуд признал виновными всех подсудимых по делу о смерти Инала Джабиева . Приговор обжаловали как адвокат семьи Джабиева, так и сторона осужденных и Генпрокуратура Южной Осетии. Силовики, которым непосредственно инкриминировали смерть Инала Джабиева, фактически избежали наказания за нее, реальные сроки были назначены обвиняемым за пытки Герсана Кулумбегова и Николая Цховребова, задержанных вместе с Джабиевым.

Вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева заявила, что дело о смерти её мужа завершено."Приговор тоже вступил в законную силу. Мы его считаем несправедливым, но дальше обжаловать не будем", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

Вдова Джабиева не знает о судьбе ещё одного обвиняемого, Ацамаза Наниева.

"Нам говорят, он в розыске", - отметила Сотиева.

В конце 2024 года сообщалось, что Ацамаз Наниев, обвиняемый по делу, подписал контракт на службу в российской армии, в отношении него процесс приостановлен. Однако в октябре 2025 года стало известно, что Ацамаз Наниев находится в розыске: в ходе следствия ему, несмотря на подписку о невыезде, удалось покинуть страну. Его адвокат сообщил, что Наниев находится в зоне военных действий на Украине. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.

По её мнению, это дело не отразилось положительным образом на работе правоохранительных органов в Южной Осетии и на внимании в Республике к действиям силовиков против задержанных.

"Они наоборот больше осмелели и чувствуют свою безопасность", - указала Сотиева.

Аналогичное мнение высказала и адвокат потерпевших Фатима Гатагонова. Она подчеркнула, что это дело не смогло исправить сложные отношения полиции и граждан.

«Они замечательным образом почувствовали свою безнаказанность», - сказала Гатагонова.

Гатагонова подтвердила, что они отказались от дальнейшего обжалования приговора.

«Потому что мы считаем это абсолютно мёртвым вопросом. Результата никакого не принесёт. И просто не хотелось добивать до конца нервную систему,  Оксаны. Просто надо сейчас принять позицию именно самосохранения», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат также подтвердила, что по поводу местонахождения Ацамаза Наниева ничего не известно.

"Никому ничего не интересно. Почему-то все считают, что мы должны взять на себя какие-то полномочия силовых структур и устанавливать его местонахождение", - отметила Гатагонова.

Земфира, вдова Цкаева, который при схожих обстоятельствах погиб во Владикавказе отметила, что обоих лишили жизни в застенках государственного органа, в полицейских участках.

Ранее в Северной Осетии широкий общественный резонанс вызвала смерть после задержания силовиками владикавказца Владимира Цкаева. Он умер после допроса в отделе полиции Владикавказа в ночь на 1 ноября 2015 года. Следствие по делу о его смерти длилось более двух лет. По мнению его вдовы Земфиры Цкаевой, защита подсудимых всячески затягивала процесс – из 143 заседаний, которые должны были состояться, 73 были перенесены из-за подсудимых и их адвокатов.  Приговор по делу был вынесен, однако Верховный суд Северной Осетии смягчил приговоры силовикам а 7 марта 2023 года Пятый кассационный суд отменил приговор силовикам по делу о смерти Владимира Цкаева и направил дело на новое рассмотрение в Ленинский райсуд Владикавказа. Подробности расследования дела о смерти Цкаева приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

Что касается наказания виновников, то судебный процесс по делу Цкаева ещё не завершён.

"А наших еще не наказали, там суд идет, у меня завтра заседание. Им по ходатайству обвиняемых в 23-м году апелляция отменила приговор всем. Это связано с процессуальными нарушениями в суде, с судьей. Потом дело было в суде, оно было отправлено с 23-го года на доследование, с доследования оно опять попало в суд, и сейчас идет допрос свидетелей. Так что наше дело еще не закончилось», - сказала она.

Уголовное дело по факту смерти Владимира Цкаева, скончавшегося после допроса полиции в 2015 году, в июле 2025 года направлено на дополнительное рассмотрение в Ленинский районный суд Владикавказа. В 2023 году по решению того же суда дело было возвращено в прокуратуру для устранения препятствий его рассмотрения, поскольку обвинительное заключение составлено с грубым нарушением требований уголовно-процессуального закона. Дело было возвращено в суд после того как прокуратура устранила все нарушения и составила новое обвинительное заключение, сообщало 12 июля 2025 года издание "Крылья TV".

По мнению вдовы Цкаева возмущение Оксаны Сотиевой несправедливым приговором понятно.

«Конечно, я считаю, что это не сроки", - считает Земфира.

Она полагает, что дело Цкаева оказало определённое влияние на поведение полиции в Северной Осетии.

«Слава Богу, подобных случаев не было за 10 лет. Неправомерные меры воздействия, я думаю, есть, но они нигде не публиковалось, я не могу сейчас судить, применяют или нет, но жалоб не поступало», - сказала Земфира.

Автор: Нахим Шеломанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

