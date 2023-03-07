Кассационный суд отменил приговор по делу о смерти Цкаева

07 марта 2023, 15:04

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Пятый кассационный суд направил дело о смерти Владимира Цкаева, умершего после допроса в полиции, на новое рассмотрение в Ленинский районный суд Владикавказа.

Как писал "Кавказский узел", 8 ноября 2022 года Спартак Бузоев и Алан Бигаев, осужденные по делу о смерти жителя Владикавказа Владимира Цкаева, погибшего после пыток в полиции, вышли на свободу по условно-досрочному освобождению. Пользователи соцсетей сочли несправедливым решение суда об условно-досрочном освобождении двух силовиков, осужденных по делу о смерти владикавказца Владимира Цкаева. Вдова погибшего Земфира Цкаева сообщила 9 ноября, что УДО будет обжаловано. 25 декабря 2022 года стало известно, что еще один осужденный, Сослан Ситохов, подал прошение об УДО.

В апреле 2022 года Верховный суд Северной Осетии смягчил приговоры шести полицейским - четверо из них были освобождены от назначенного наказания в связи с истечением срока давности, еще двоим суд сократил сроки лишения свободы.

Пятый кассационный суд отменил решения первой инстанции по "делу Цкаева" и вернул его на новое рассмотрение, сообщил сегодня Telegram-канал "КрыльяTV".

Адвокат бывшего силовика Олега Дзампаева Магомет Медоев подтвердил, что адвокаты всех подсудимых выступили перед кассационной коллегией и "предоставили свои доводы".

"Члены коллегии ушли в совещательную комнату и вынесли решение о полной отмене приговора по этому делу", - процитировал его слова Telegram-канал "Сапа-медиа". По его словам, была оглашена только вводная и резолютивная часть, а часть, в которой говорится об основаниях вынесенного решения, будет представлена в течение ближайшего времени.

Адвокат добавил, что отбывающим наказание Хохоеву, Ситохову, Майсурадзе и Цомаеву суд продлил меру пресечения на три месяца. За это время их этапируют обратно во Владикавказ, а само дело будет возвращено в Ленинский суд. "Теперь уже Ленинский суд будет рассматривать вопрос об их дальнейшем пребывании под стражей", - сказал Магомет Медоев.

Земфира Цкаева, вдова Владимира Цкаева, заявили, что будет участвовать в новом рассмотрении дела в Ленинском районном суде Владикавказа, сообщило сегодня издание "Основа".

Как следует из карточки дела на сайте Пятого кассационного суда, дело о смерти Владимира Цкаева поступило в суд 31 мая 2022 года. Рассмотрение неоднократно откладывалось из-за жалоб осужденных и адвокатов, рассмотрев которые, суд возвращал дело в суд первой инстанции.

"Кавказский узел" также писал, что семья Цкаева потребовала у МВД 15 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Юристы сочли шансы на справедливую компенсацию минимальными.

В России исповедуется "советский подход" к определению сумм компенсаций родным погибших, указала автор блога на "Кавказском узле" "Блогерка. Северный Кавказ". Как правило, по делам о смерти от пыток, как в случае Владимира Цкаева, суды назначают незначительные суммы, исходя, например, из зарплаты погибшего, говорится в публикации "О компенсациях и справедливости в суде в контексте "дела Цкаева".

Владимир Цкаев умер после допроса в отделе полиции города Владикавказа в ночь на 1 ноября 2015 года. Его сыну на тот момент исполнилось одиннадцать лет, а дочери — восемь. "Кавказский узел" подготовил видеосюжет о том, как Земфира Цкаева борется за справедливое наказание для тех, кто виновен в смерти ее супруга и лишил ее детей отца. Подробности расследования дела о смерти Цкаева приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

Судебное следствие по делу о смерти Цкаева продолжалось более двух лет. По мнению Земфиры Цкаевой, защита подсудимых всячески затягивала процесс – из 143 заседаний, которые должны были состояться, 73 были перенесены из-за подсудимых и их адвокатов.

Материалы о ходе этого процесса собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Цкаева: пытки и полиция".

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