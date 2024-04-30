30 апреля 2024, 19:52

Контрактник со Ставрополья убит в военной операции

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Иван Лукьянченко убит в военной операции на Украине, сообщил глава Благодарненского округа. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 353 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", Юрий Плясунов стал как минимум 352-м военным со Ставрополья, убитым в боях в ходе СВО.

Иван Лукьянченко убит в военной операции на Украине, сообщил 26 апреля глава Благодарненского округа Александр Теньков, отчитываясь об открытии именной парты. 

После школы Иван поступил в многопрофильный техникум в Кисловодске, получил профессии слесаря и водителя.  17 октября 2020 года Иван был призван на военную службу в г. Буденновск в 205-ю мотострелковую бригаду. 26 февраля 2022 года после заключения контракта направлен в зону специальной военной операции.  Лукьянченко был убит 25 ноября 2023 года, ему было 22 года, говорится в сообщении в Telegram-канале главы округа. 

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 353 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Пять бойцов со Ставрополья убиты на Украине", "Власти назвали имена 13 убитых в СВО бойцов со Ставрополья", "Десять бойцов со Ставрополья убиты в зоне СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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