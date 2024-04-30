Участники СВО обратились к Путину с просьбой о содействии в поисках Цомартовой

30 апреля 2024, 07:54

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Участники специальной военной операции на Украине записали видеообращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в поисках пропавшей в Каспийске спортсменки из Северной Осетии Анны Цомартовой. Ранее ее мать заявила, что Цомартова пропала около ведомственного санатория ФСБ.

Как информировал "Кавказский узел", 21 апреля глава Следкома Александр Бастрыкин потребовал от дагестанских следователей доложить ему о результатах расследования пропажи в Каспийске спортсменки Анны Цомартовой после того, как ее мать пожаловалась, что следствием не установлено значимой информации о местонахождении ее дочери.

Мать Анны Цомартовой Диана Цомартова опубликовала в телеграм-канале "Анна Цомартова" два видео с обращениями участников специальной военной операции (СВО) к президенту России Владимиру Путину.

"Уважаемый Владимир Владимирович! От лица бойцов, выполняющих задачи в зоне специальной операции, просим вас оказать содействие и помощь в расследовании дела по поиску спортсменки из Осетии", – сказал один из военных.

Второй военнослужащий зачитал аналогичный текст.

Последний пост с участником СВО, опубликованный в телеграм-канале "Анна Цомартова", на который подписаны более 19,3 тысячи пользователей, на 07.50 мск набрал 455 отметок с реакцией пользователей и 144 комментария. Большая часть их авторов поблагодарила военнослужащих за обращения к президенту.

Напомним, поиски Анны Цомартовой ведутся с 12 февраля. Ранее ее мать рассказала, что спортсменка пропала в Каспийске после того, как потерпела поражение в спортивном турнире и находилась в подавленном состоянии. Следователи возбудили дело об убийстве, рассматривается также версия похищения.

Отец Анны Цомартовой Николай Цомартов 24 февраля опубликовал на сайте Сhange.org петицию, в которой также попросил Владимира Путина оказать содействие в поисках его дочери. Цомартову последний раз видели на территории ведомственного санатория ФСБ в Каспийске, указал он в петиции.

10 марта Диана Цомартова заявила, что после ознакомления с материалами дела об исчезновении ее дочери, семья пришла к выводу, что следователи не провели должной работы. Она отметила, что подала на них жалобу.

24 марта ФСБ отвергла свою причастность к исчезновению Анны Цомартовой.

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